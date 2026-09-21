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    Makenita Resources Inc. erwirbt das 45.967 Acre große „Cobequid-Chedabucto Hydrogen Project“ in Nova Scotia über eine Optionsvereinbarung

    Makenita Resources Inc. erwirbt das 45.967 Acre große „Cobequid-Chedabucto Hydrogen Project“ in Nova Scotia über eine Optionsvereinbarung
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
    • Makenita schließt eine Optionsvereinbarung zum Erwerb des 45.967 Acre großen Cobequid-Chedabucto Hydrogen Project in Nova Scotia ab
    • Das Projekt umfasst 1.149 Claim-Einheiten, die direkt an Koloma und QIMC grenzen. Beide sind aktive Akteure bei der Wasserstoffexploration in der Region
    • Es ergänzt das wachsende Multi-Rohstoff-Portfolio von Makenita, zu dem auch das 102.110 Acre große Serpentinization Iron-Magnetite Project in Saskatchewan gehört, das an Max Power Mining Corp. grenzt, sowie das 22.665 Acre große Wolfram-Projekt Sisson West in New Brunswick, das an Northcliff Resources Ltd. Grenzt
    • Eine straffe Aktienstruktur und ein stetiger Nachrichtenfluss versetzen das Unternehmen in die Lage, das Jahr 2026 aktiv zu gestalten

     

    Vancouver, British Columbia, 21. September 2026 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (CSE: KENY) (OTCID: KENYF) (WKN: A40X6P) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Optionsvereinbarung (die „Optionsvereinbarung“) mit einem unabhängigen Verkäufer abgeschlossen hat, um das 45.967 Acre große „Cobequid-Chedabucto Hydrogen Project“ in Nova Scotia zu erwerben. Das Projekt umfasst 1.149 Claim-Einheiten mit einer Gesamtfläche von 45.967 Acre, die als vielversprechend für Wasserstoffvorkommen gelten. Die Unternehmensleitung weist jedoch darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Liegenschaften in der Nähe nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung auf der Liegenschaft des Unternehmens hindeuten.

     

    Jason Gigliotti, President von Makenita Resources Inc., äußerte sich dazu wie folgt: „Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, ein Projekt von der Größe eines gesamten Distrikts zu erwerben, das vielversprechend für Wasserstoffvorkommen ist. Nova Scotia hat sich in letzter Zeit zu einer der Hochburgen für die Wasserstoffexploration entwickelt und zieht große Akteure wie Koloma, an das dieses neue Projekt direkt angrenzt, sowie Rio Tinto an. QIMC, das ebenfalls direkt an dieses neue Projekt angrenzt, hat in diesem Jahr positive Ergebnisse hinsichtlich Wasserstoffvorkommen erzielt1. Wenn man dieses Wasserstoffprojekt von Distriktgröße mit Makenitas ‚Serpentinization Iron-Magnetite Project‘ in Saskatchewan kombiniert, das 102.110 Acre groß ist und an die Max Power Mining Corp. grenzt, sowie mit unseren kürzlich erweiterten 22.665 Acre, die direkt an die Wolframmine Sisson von Northcliff Resources Ltd. (NCF) grenzen, wird deutlich, dass wir unsere Asset-Basis ausbauen und planen, kurz- und mittelfristig äußerst aktiv zu sein. Berücksichtigt man zudem unsere straffe Aktienstruktur und den stetigen Nachrichtenfluss, blickt das Management sehr optimistisch auf den Rest des Jahres 2026.“

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