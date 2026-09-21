DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft TUI auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Tui mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Buy" belassen. Seine Schätzung für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) entspreche ungefähr der Konsensprognose, die in der Mitte der Unternehmenszielspanne liege, schrieb Andre Juillard in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Diese stamme noch aus dem April und sei mit den Quartalszahlen im August bestätigt worden. Der Reisekonzern hätte die Zielspanne ohne die Unsicherheit durch die Lage im Nahen Osten und den Ölpreis wohl schon präzisiert./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 08:20 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 6,448EUR auf Tradegate (21. September 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Andre Juillard

Analysiertes Unternehmen: TUI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,50

Kursziel alt: 10,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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