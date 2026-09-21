🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVonovia AktievorwärtsNachrichten zu Vonovia

    Wahlsieger will enteignen

    957 Aufrufe 957 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berlin wählt links: Vonovia muss um 130.000 Wohnungen bangen

    Die Linke gewinnt klar die Wahl in Berlin mit 25,7 Prozent und will große Wohnungskonzerne vergesellschaften. Vonovia hält rund 130.000 Wohnungen in der Hauptstadt. Die Aktie reagiert mit deutlichen Verlusten.

    Für Sie zusammengefasst
    Wahlsieger will enteignen - Berlin wählt links: Vonovia muss um 130.000 Wohnungen bangen
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    Berlin hat gewählt, und für Vonovia ist das Ergebnis keine gute Nachricht. Die Linke holte bei der Abgeordnetenhauswahl 25,7 Prozent und ließ die CDU mit 18,8 Prozent sowie die AfD mit 16,3 Prozent klar hinter sich. Im Wahlkampf stellte die Partei die Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne ins Zentrum und forderte zusätzlich einen Mietendeckel.

    Vonovia wäre davon besonders betroffen. Gemeinsam mit der Tochter Deutsche Wohnen besitzt der Konzern rund 130.000 Wohnungen in der Hauptstadt, nach eigener Rechnung weniger als acht Prozent des Marktes. Im strategischen Bestand stehen rund 138.000 Berliner Wohnungen, die zum 30. Juni mit etwa 23,5 Milliarden Euro bewertet wurden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Vonovia SE!
    Long
    16,16€
    Basispreis
    1,25
    Ask
    × 14,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    18,68€
    Basispreis
    1,39
    Ask
    × 14,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Spitzenkandidatin und möglicherweise nächste Regierende Bürgermeisterin Elif Eralp kündigte nach der Wahl an, an dem Vorhaben festzuhalten. Sie will es auch in möglichen Koalitionsgesprächen mit Grünen und SPD durchsetzen.

    Vonovia

    -1,97 %
    -4,42 %
    -13,90 %
    -16,28 %
    -33,97 %
    -27,52 %
    -62,31 %
    -39,50 %
    +3,57 %
    ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J
    Vonovia direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Konzernchef Luka Mucic hatte der Vergesellschaftung schon vor der Abstimmung eine Absage erteilt und auf die eigene Bautätigkeit verwiesen. Seit 2013 seien in Berlin rund 6.000 Wohnungen entstanden, etwa 1.000 weitere seien im Bau. Das berichtete die dpa. Die durchschnittliche Bestandsmiete beziffert Vonovia auf 8,26 Euro je Quadratmeter, bei Neuvermietungen auf 10,80 Euro.

    Bis zu 120 € Prämie sichern
    Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Jetzt teilnehmen

     

    Ein Gespräch ist bereits verabredet. Vonovia hatte Linkenchef Luigi Pantisano eingeladen, um den Vorwürfen der Partei zu begegnen und klarzumachen, dass Berlins Wohnungsnot nicht einzelnen Unternehmen anzulasten sei. Auch beim möglichen Koalitionspartner SPD werden die Enteignungspläne kritisch gesehen. 

    Dass es tatsächlich dazu kommt, ist also alles andere als sicher. Dennoch schlägt sich die Unsicherheit in der Vonovia-Aktie nieder. Die Papiere verlieren am Montagmorgen mehr als 2,2 Prozent und fällt auf 17,30 Euro. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus 28,21 Prozent. Neben der Politik belastet die ohnehin angespannte Stimmung für Immobilienwerte. Anleger bleiben vorsichtig, bis klar ist, ob ein Dialog über Investitionen und bezahlbaren Wohnraum gelingt oder die Vergesellschaftung zum Dauerkonflikt wird.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,39 % und einem Kurs von 17,34EUR auf Tradegate (21. September 2026, 11:32 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 18,28, was eine Steigerung von +5,39% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wahlsieger will enteignen Berlin wählt links: Vonovia muss um 130.000 Wohnungen bangen Die Linke gewinnt klar die Wahl in Berlin mit 25,7 Prozent und will große Wohnungskonzerne vergesellschaften. Vonovia hält rund 130.000 Wohnungen in der Hauptstadt. Die Aktie reagiert mit deutlichen Verlusten.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     