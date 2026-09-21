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    Deutsche-Bank-Umfrage

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    'Das Kapital steht vor der Tür' - Europa muss handeln

    Für Sie zusammengefasst
    • Europa bleibt für Investoren weltweit attraktiv
    • Deutschland steht in Europa klar auf Platz eins
    • Hohe Kosten und langsame Genehmigungen bremsen
    Deutsche-Bank-Umfrage - 'Das Kapital steht vor der Tür' - Europa muss handeln
    Foto: Claudia Nass - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Internationale Investoren zeigen trotz einiger Hürden einer Umfrage zufolge großes Interesse an Europa. "Europa ist für die befragten Führungskräfte die attraktivste Region für Investitionen weltweit", fasste Deutsche-Bank-Vorstand Alexander von zur Mühlen die Ergebnisse einer Erhebung für den Frankfurter Dax -Konzern zusammen. "Und innerhalb von Europa steht Deutschland deutlich an Position 1."

    Das Meinungsforschungsinstitut Kantar hat im Juli und August 1.200 Führungskräfte und Entscheidungsträger von Unternehmen aus 13 Märkten außerhalb Europas befragt. Zwei Drittel dieser Unternehmen (67 Prozent) sind bereits in Europa investiert. Die anderen planen dies innerhalb der kommenden fünf Jahre.

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    "Je weiter weg ich von Europa bin, desto positiver wird die Stimmung, wenn man über Deutschland und Europa spricht", sagte von zur Mühlen, der im Vorstand von Deutschlands größtem Geldhaus für die Regionen Asien-Pazifik, Europa, Naher Osten und Afrika sowie Deutschland zuständig ist.

    "Populismus löst keinerlei Probleme"

    Lob gebe es von den Unternehmen für politische und wirtschaftliche Stabilität sowie für Innovationskraft. Kritisiert würden Hürden für das grenzüberschreitende Geschäft, hohe Kosten und langsame Genehmigungen. "Die größte Bremse für Europa ist Europa selbst", sagte von zur Mühlen. Wegen der Fragmentierung des Kontinents würden die Vorteile des Binnenmarktes nicht ausgeschöpft. "Das Kapital steht vor der Tür, aber Europa muss diese Tür jetzt öffnen", sagte der Deutsche-Bank-Manager.

    Angesprochen auf die jüngsten Landtagswahlen in Deutschland, bei denen die AfD sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in Mecklenburg-Vorpommern stärkste Kraft geworden ist, sieht von zur Mühlen wachsenden Reformdruck. "Und in dem Zusammenhang ist es wichtig: Populismus löst keinerlei Probleme", betonte der Deutsche-Bank-Vorstand. "Wichtig ist, dass Europa, dass Deutschland nach außen eine Offenheit hat, eine Offenheit behält und nach innen den Reformdruck erhöht."/ben/DP/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 33,39 auf Tradegate (21. September 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +7,95 %/+28,94 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den kräftigen und im Vergleich zu Commerzbank und UniCredit überdurchschnittlichen Kursrückgang der Deutschen Bank bei hoher Volatilität. Als Belastungsfaktoren gelten der Iran-Krieg, der steigende Ölpreis, Inflations- und Zinserhöhungsängste sowie wachsende Kreditausfall- und Rezessionsrisiken. Zudem sorgen Warnungen vor einem schwächeren Investmentbanking für Zweifel an den Gewinnperspektiven; einige Anleger halten die Abwärtsbewegung für übertrieben und erwarten eine Erholung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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    dpa-AFX
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