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    US-Medien

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    Paramount erörtert Zugeständnisse für geplanten Warner-Bros-Zukauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Paramount investiert 1,5 Milliarden in Kalifornien
    • Studiogelände bleiben, Umzug aus Kalifornien entfällt
    • Verstöße gegen Filmziel kosten 30 Millionen Dollar
    US-Medien - Paramount erörtert Zugeständnisse für geplanten Warner-Bros-Zukauf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LOS ANGELES (dpa-AFX) - Der Unterhaltungskonzern Paramount und die kalifornische Generalstaatsanwaltschaft haben laut einem Medienbericht im Rahmen fortgeschrittener Vergleichsverhandlungen im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von Warner Brothers eine Reihe möglicher Zugeständnisse erörtert. Dazu zählten unter anderem Investitionen des Unternehmens in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar in die Produktion in Kalifornien, berichtet das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

    Zu den Zugeständnissen gehöre auch, keines der beiden Studiogelände zu verkaufen und im Bundesstaat Kalifornien zu bleiben. Das Unternehmen hatte früheren Medienberichten zufolge einen Umzug aus dem Bundesstaat in Erwägung gezogen, als die geplante Übernahme auf Widerstand stieß.

    Zudem sollen die Vergleichsverhandlungen eine finanzielle Strafe vorsehen, falls Paramount seine frühere Zusage, nach der Fusion jährlich 30 Filme zu produzieren, nicht einhält, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Paramount müsste für jeden Film, der dieses Ziel verfehle, 30 Millionen Dollar zahlen. Zudem könne Paramount gezwungen sein, seine Beteiligung an Miramax - das für Filmklassiker wie "No Country for Old Men" und "Pulp Fiction" bekannt ist - zu verkaufen.

    Generalstaatsanwälte aus 12 Bundesstaaten, allesamt Demokraten, sowie die Gewerkschaft Writers Guild haben Klage eingereicht, um die 110-Milliarden-Dollar-Übernahme von Warner Brothers durch Paramount zu verhindern. Sie argumentieren unter anderem, der Zusammenschluss werde den Wettbewerb bei populären Filmen verzerren und dadurch die Kinos unter Druck setzen.

    Paramount wollte sich gegenüber Bloomberg zu den Verhandlungen nicht äußern. Sprecher der kalifornischen Generalstaatsanwaltschaft und von Writers Guild reagierten zunächst nicht auf Anfragen der Nachrichtenagentur./mne/men/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie

    Die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,78 % und einem Kurs von 26,10 auf Tradegate (21. September 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Paramount Skydance Corporations Registered (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.





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