UBS stuft Santander auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,30 Euro belassen. Das Geschäft der Bank mit US-Automobilverbriefungen habe sich im August saisonbedingt verschlechtert, aber in geringerem Ausmaß als ein Jahr zuvor, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 12,73EUR auf Tradegate (21. September 2026, 11:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ignacio Cerezo

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14,30

Kursziel alt: 14,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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