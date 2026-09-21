DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Nestle auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Nestle auf "Hold" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Die in Russland verfügte Zwangsverwaltung zweier Tochtergesellschaften lasse auch negative Rückschlüsse auf die operative Ergebnisentwicklung anderer Konsumgüterhersteller in Russland erwarten, schrieb Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei Nestle beziffert er die Anteile des Umsatzes und des operativen Gewinns (Ebit) des Russlandgeschäfts an den Konzernwerten auf rund zwei beziehungsweise zwei bis drei Prozent. Haleon erwirtschafte schätzungsweise vier bis fünf Prozent seines operativen Ergebnisses in Russland. Bei den Briten gebe es aber noch keine Berichte über eine mögliche Zwangsverwaltung dortiger Aktivitäten./gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 08:20 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 81,19EUR auf Lang & Schwarz (21. September 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 82

Kursziel alt: 82

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



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