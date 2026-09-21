WARBURG RESEARCH stuft ELMOS SEMICONDUCTOR AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Elmos auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für den Halbleiterkonzern leicht gesenkt, obwohl dieser sich zusätzliche Wafer-Kapazitäten für die Produktion in Dortmund gesichert habe, schrieb Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Denn Elmos könnte wegen der aggressiven Preispolitik eines Konkurrenten Marktanteile verlieren./rob/gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,98 % und einem Kurs von 147,6EUR auf Tradegate (21. September 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: ELMOS SEMICONDUCTOR AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 210

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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