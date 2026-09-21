UBS stuft Ferrari auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 490 US-Dollar belassen. Ein Tag am Produktionsstandort Maranello und Gespräche mit dem Finanzvorstand sowie dem Investor-Relations-Team hätten ihr weitere Einblicke in die wichtigsten Faktoren für die Widerstandskraft des Sportwagenbauers in einem volatilen Umfeld gegeben, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Den Italienern sei bewusst, wie wichtig es sei, neue Kunden zu gewinnen - es gebe aber keine spezifischen Unternehmensziele, wie hoch der Anteil von Neukunden sein müsse./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,07 % und einem Kurs von 361,8EUR auf Tradegate (21. September 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Zuzanna Pusz
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Zuzanna Pusz
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
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