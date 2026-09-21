Monster Beverage Aktie unter starkem Abgabedruck - 21.09.2026

Die Monster Beverage Aktie notiert aktuell bei 38,33€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,48 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,58 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,36 %, geht es heute bei der Monster Beverage Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Monster Beverage ist ein führender Anbieter von Energy-Drinks mit Marken wie Monster Energy. Es konkurriert mit Red Bull und Rockstar und zeichnet sich durch eine breite Produktpalette und starke Markenpräsenz aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Monster Beverage mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -2,51 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Monster Beverage Aktie damit um +3,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,88 %. Im Jahr 2026 gab es für Monster Beverage bisher ein Plus von +18,38 %.

Monster Beverage Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,08 % 1 Monat -4,88 % 3 Monate -2,51 % 1 Jahr +42,67 %

Informationen zur Monster Beverage Aktie

Stand: 21.09.2026, 11:42 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Monster Beverage Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,09 Mrd. € wert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Monster Beverage?

Coca-Cola, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,17 %. PepsiCo notiert im Plus, mit +0,35 %. Keurig Dr Pepper notiert im Plus, mit +0,59 %.

Monster Beverage Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Monster Beverage Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Monster Beverage Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.