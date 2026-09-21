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    Besonders beachtet!

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    Monster Beverage Aktie unter starkem Abgabedruck - 21.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Monster Beverage Aktie bisher Verluste von -1,48 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Monster Beverage Aktie.

    Besonders beachtet! - Monster Beverage Aktie unter starkem Abgabedruck - 21.09.2026
    Foto: robcartorres - stock.adobe.com

    Monster Beverage ist ein führender Anbieter von Energy-Drinks mit Marken wie Monster Energy. Es konkurriert mit Red Bull und Rockstar und zeichnet sich durch eine breite Produktpalette und starke Markenpräsenz aus.

    Monster Beverage Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.09.2026

    Die Monster Beverage Aktie notiert aktuell bei 38,33 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,48 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,58  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,36 %, geht es heute bei der Monster Beverage Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Monster Beverage mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -2,51 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Monster Beverage Aktie damit um +3,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,88 %. Im Jahr 2026 gab es für Monster Beverage bisher ein Plus von +18,38 %.

    Monster Beverage Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,08 %
    1 Monat -4,88 %
    3 Monate -2,51 %
    1 Jahr +42,67 %
    Stand: 21.09.2026, 11:42 Uhr

    Informationen zur Monster Beverage Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Monster Beverage Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,09 Mrd. € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Monster Beverage?

    Coca-Cola, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,17 %. PepsiCo notiert im Plus, mit +0,35 %. Keurig Dr Pepper notiert im Plus, mit +0,59 %.

    Monster Beverage Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Monster Beverage Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Monster Beverage Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Monster Beverage

    -1,48 %
    +3,08 %
    -4,88 %
    -2,51 %
    +42,67 %
    +47,89 %
    +95,89 %
    +251,77 %
    +1.126,56 %
    ISIN:US61174X1090WKN:A14U5Z
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    Markt Bote
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