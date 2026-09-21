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    Besonders beachtet!

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    Porsche Holding SE Aktie fällt um -2,66 % - 21.09.2026

    Die Porsche Holding SE Aktie notiert am 21.09.2026 mit -2,66 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Porsche Holding SE Aktie fällt um -2,66 % - 21.09.2026
    Foto: Clément Roy - unsplash

    Die Porsche SE ist eine Holding mit Schwerpunkt Beteiligungsmanagement, Kernbeteiligung ist Volkswagen. Sie bietet selbst keine Produkte an, sondern bündelt und steuert Beteiligungen im Automobilsektor. Marktstellung: einflussreicher Ankeraktionär von VW. Wichtige Konkurrenten: andere Auto-Holdings wie Stellantis, Mercedes-Benz Group. USP: starke Stimmrechtsmacht und Hebel auf den VW-Konzern inkl. Porsche AG.

    Porsche Holding SE Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 21.09.2026

    Bei Porsche Holding SE geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -2,66 % nach und notiert bei 27,47. Es bleibt ungemütlich für Porsche Holding SE: Nach einem Rückgang von -5,27 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,66 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

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    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Porsche Holding SE damit auf -8,64 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Allein seit letzter Woche ist die Porsche Holding SE Aktie damit um -5,01 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,26 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Porsche Holding SE um -29,39 % verloren.

    Porsche Holding SE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,01 %
    1 Monat +1,26 %
    3 Monate -8,64 %
    1 Jahr -17,25 %
    Stand: 21.09.2026, 11:43 Uhr

    Informationen zur Porsche Holding SE Aktie

    Es gibt 153 Mio. Porsche Holding SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,21 Mrd. € wert.

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    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -0,50 %. Renault notiert im Minus, mit -0,79 %. Volkswagen verliert -1,30 % Stellantis notiert im Plus, mit +1,18 %.

    Porsche Holding SE Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Porsche Holding SE Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Porsche Holding SE Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Porsche Holding SE

    -2,69 %
    -5,01 %
    +1,26 %
    -8,64 %
    -17,25 %
    -42,74 %
    -65,03 %
    -38,08 %
    -42,70 %
    ISIN:DE000PAH0038WKN:PAH003
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