Porsche Holding SE Aktie fällt um -2,66 % - 21.09.2026

Bei Porsche Holding SE geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -2,66 % nach und notiert bei 27,47€. Es bleibt ungemütlich für Porsche Holding SE: Nach einem Rückgang von -5,27 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,66 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

Die Porsche SE ist eine Holding mit Schwerpunkt Beteiligungsmanagement, Kernbeteiligung ist Volkswagen. Sie bietet selbst keine Produkte an, sondern bündelt und steuert Beteiligungen im Automobilsektor. Marktstellung: einflussreicher Ankeraktionär von VW. Wichtige Konkurrenten: andere Auto-Holdings wie Stellantis, Mercedes-Benz Group. USP: starke Stimmrechtsmacht und Hebel auf den VW-Konzern inkl. Porsche AG.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Porsche Holding SE damit auf -8,64 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Allein seit letzter Woche ist die Porsche Holding SE Aktie damit um -5,01 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,26 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Porsche Holding SE um -29,39 % verloren.

Porsche Holding SE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,01 % 1 Monat +1,26 % 3 Monate -8,64 % 1 Jahr -17,25 %

Informationen zur Porsche Holding SE Aktie

Stand: 21.09.2026, 11:43 Uhr

Es gibt 153 Mio. Porsche Holding SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,21 Mrd. € wert.

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Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Bei VW brechen die Margen weg, bei Porsche könnten weitere 4.100 Jobs verschwinden – und jetzt tragen Zehntausende Beschäftigte den Konflikt auf die Straße.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -0,50 %. Renault notiert im Minus, mit -0,79 %. Volkswagen verliert -1,30 % Stellantis notiert im Plus, mit +1,18 %.

Porsche Holding SE Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Porsche Holding SE Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Porsche Holding SE Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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