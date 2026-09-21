DZ BANK stuft VOLKSWAGEN auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Volkswagen von 75 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die deutlich gesenkte Margenprognose für 2026 "dürfte das Sentiment spürbar belasten und lässt die erwartete Margenverbesserung bis 2030 zunehmend ambitionierter erscheinen", schrieb Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er habe seine Schätzungen für 2026 spürbar und für die Folgejahre leicht reduziert./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 10:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 75,66EUR auf Tradegate (21. September 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Michael Punzet

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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