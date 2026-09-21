Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 21.09.26
Foto: adobe.stock.com
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 21.09.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist ArcelorMittal SA (-0,03 %) genz vorne. Gefolgt von Arm Holdings (+4,58 %), COMEX Silber (Silver) 03/2027 Future (-0,11 %), DAX Performance (+1,02 %), EUR/USD (Euro / US Dollar) (0,00 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Silber
|BD67LX
|0
|Novo-Nordisk AS
|FE0TR1
|0
|EUR/USD (Euro / US Dollar)
|DY3ZCT
|0
|DAX Performance
|VY7WKY
|0
|ArcelorMittal SA
|NB7C3Q
|0
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|SAP SE
|PG46PV
|0
|SAP SE
|PG46PZ
|0
|DAX Performance
|PJ7A89
|0
|COMEX Silber (Silver) 03/2027 Future
|DY368M
|0
|DAX Performance
|DN02P5
|0
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|SMI - Swiss Market Excess Return Index
|
Bonus Garantie
|A46JVJ
|0
|DAX Performance
|
Classic
|UL4QYS
|0
|Tesla
|
Classic
|PM7ATB
|0
|Arm Holdings
|
Relax
|PM99DT
|0
|TotalEnergies
|
Classic
|PM99W1
|0
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