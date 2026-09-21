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    Viele Beschäftigte protestieren bei Mercedes in Sindelfingen

    Für Sie zusammengefasst
    • Über 20.000 Mercedes-Beschäftigte protestieren
    • IG Metall warnt vor Jobabbau und Einschnitten
    • Tarifverhandlungen starten am 7. Oktober
    Viele Beschäftigte protestieren bei Mercedes in Sindelfingen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SINDELFINGEN (dpa-AFX) - Zahlreiche Beschäftigte des Autobauers Mercedes-Benz haben in Sindelfingen unter anderem gegen Jobabbau und weitere Einschnitte in ihrer Industrie protestiert. Die IG Metall sprach von über 20.000 Beschäftigten, Mercedes-Benz sprach von 20.000 Beschäftigten, die sich beteiligten. Die IG Metall hatte bundesweit zu einem Aktionstag aufgerufen.

    Gesamtbetriebsratschef Ergun Lümali sagte, man wolle deutlich machen, dass man sich wehren könne. Wenn der Vorstand meine, er könne einen über den Tisch ziehen, dann werde man zeigen, dass man mit ihm nicht weitermache. Der Vorstand habe jeglichen Verstand für die Beschäftigten verloren, sagte Lümali.

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    "Wir lassen uns nicht für dumm verkaufen"

    Auch IG-Metall-Bezirksleiterin Barbara Resch wählte deutliche Worte in Richtung Arbeitsgeberseite. Das Management habe sich zu lange ausgeruht und die Füße hochgelegt, während die Beschäftigten Schicht für Schicht abgeliefert hätten. "Wir lassen uns nicht für dumm verkaufen", sagte Resch. Und wer nicht hören wolle, müsse fühlen.

    Das Werk in Sindelfingen wurde 1915 gegründet, mehr als 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt der Autobauer eigenen Angaben zufolge am Standort. Unter anderem wird in Sindelfingen die S-Klasse produziert.

    Im Südwesten sollten sich Gewerkschaftsangaben zufolge neben den Beschäftigten von Mercedes-Benz auch jene von Porsche, Bosch, Mahle oder Daimler Truck an verschiedenen Standorten beteiligen.

    Tarifrunde: Erste Verhandlung am 7. Oktober

    Für die anstehende Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie will die Gewerkschaft ihre Forderungen für Baden-Württemberg am 22. September beschließen. Die erste Verhandlung soll dann am 7. Oktober in Ludwigsburg stattfinden. Zum 31. Oktober laufen die Entgelttarifverträge aus. Dann endet auch die sogenannte Friedenspflicht; danach könnte die Gewerkschaft zu Warnstreiks aufrufen.

    Im Südwesten arbeiten Angaben der IG Metall zufolge derzeit rund 900.000 Menschen in der Metall- und Elektroindustrie. Gerade in der Autoindustrie hatten die Unternehmen zuletzt mit Gewinneinbrüchen zu kämpfen und mit Sparprogrammen reagiert./rwi/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 44,06 auf Tradegate (21. September 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +18,07 %/+52,13 % bedeutet.





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