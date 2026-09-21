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    JPMORGAN stuft T-Mobile US auf 'Overweight'

    JPMORGAN stuft T-Mobile US auf 'Overweight'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US von 275 auf 260 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem weiter auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Vor den Quartalszahlen senkte Analyst Sebastiano Petti mit Blick auf jüngste Aussagen auf einer Konferenz sowie auf Branchentrends seine Wachstumsschätzung für den Umsatz mit Dienstleistungen für Vertragskunden. Seit den letzten Quartalszahlen der Deutsche-Telekom-Tochter sei die Aktie wegen kurzfristiger Wachstumssorgen unterdurchschnittlich gelaufen, schrieb Petti am Montag. Er hält sie auf dem aktuellen Niveau aber weiter für attraktiv bewertet, da das Unternehmen auf Jahre hinaus das beste Wachstum in der Branche zeigen sollte./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:07 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 145,6EUR auf Tradegate (21. September 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Sebastiano C Petti
    Analysiertes Unternehmen: T-Mobile US
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 260
    Kursziel alt: 275
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A



    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 260,00$, was eine Steigerung von +55,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    JPMORGAN stuft T-Mobile US auf 'Overweight' JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US von 275 auf 260 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem weiter auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Vor den Quartalszahlen senkte Analyst Sebastiano Petti …
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