JEFFERIES stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Das neue operative Margenziel (Ebit) entspreche einem Ebit 12 Milliarden Euro unter der Mitte der bisherigen Zielspanne, schrieb Philippe Houchois am Freitag. Die Konsensschätzungen hätten das Risiko einer operativen Ergebnisenttäuschung insbesondere wegen China aber schon großteils eingepreist. Der Experte hält die zusätzlichen Milliarden-Abschreibungen für Porsche für die schlimmste Nachricht./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 19:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 19:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 75,46EUR auf Tradegate (21. September 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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