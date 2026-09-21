Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie weiter aufwärts - 21.09.2026

Anleger bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) können sich heute freuen: Die Aktie legt um +7,27 % zu und notiert bei 143,05€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,24 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 143,05€, mit einem Plus von +7,27 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer bereits seit drei Monaten in Microstrategy (Doing business Strategy) (A) investiert ist, kann sich über eine Rendite von +47,27 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Allein seit letzter Woche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +28,27 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +50,40 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) einen Anstieg von +2,00 %.

Während Microstrategy (Doing business Strategy) (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,09 %. Damit gehört Microstrategy (Doing business Strategy) (A) heute zu den auffälligeren Werten.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +28,27 % 1 Monat +50,40 % 3 Monate +47,27 % 1 Jahr -54,48 %

? wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 21.09.2026, 12:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die bullishe Perspektive für MSTR: Die Aktie bewege sich am oberen Rand ihres Aufwärtstrendkanals, mit Hürden bei etwa 150 und 165 Euro. Als Kurstreiber gelten ein möglicher Bitcoin-Aufschwung, das Halving und das Eindecken von Shortpositionen. Zudem wird erwartet, dass STRC ab 100 US-Dollar wieder verstärkt Bitcoin-Käufe finanziert. Optionsverfall und regulatorische Kryptoimpulse könnten die Volatilität erhöhen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 378 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,20 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,27 %. IBM notiert im Plus, mit +0,51 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,23 %. Oracle legt um +0,58 % zu SAP notiert im Plus, mit +1,08 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.