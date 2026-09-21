Unternehmen wie Volkswagen , BMW , Audi, Bosch, Mercedes und Porsche hätten für tolle Autos und gute Qualität gestanden, die in die ganze Welt exportiert worden sei. Die Beschäftigten seien stolz gewesen, für diese Unternehmen zu arbeiten. "Jetzt fahren Vorstände die Branche mit Vollgas gegen die Wand und begehen danach Fahrerflucht", kritisierte Benner.

WOLFSBURG (dpa-AFX) - IG-Metall-Chefin Christiane Benner hat die Vorstände der deutschen Autoindustrie kritisiert und mehr Verantwortung für Beschäftigte und Standorte gefordert. "Wie hier bei VW versammeln sich heute überall im Land Beschäftigte der Automobil- und Zuliefererindustrie, um Arbeitgebern und Politik zu zeigen, dass es ihnen reicht", sagte Benner laut Mitteilung bei einer Aktion im VW-Stammwerk in Wolfsburg. "Überall brennt gerade die Hütte."

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Man erwarte, dass die Unternehmensspitzen Verantwortung für das Autoland Deutschland, die Beschäftigten und die Arbeitsplätze übernehmen, sagte die Gewerkschaftschefin. Von der Politik forderte Benner verlässliche Bedingungen für Investitionen, bezahlbare Energie und die Förderung eines "Made in EU"-Ansatzes. Zudem verlangte sie Schutz vor unfairem Wettbewerb, Finanzhilfen für Zulieferer im Umbau und die Beibehaltung der Altersteilzeit-Regelungen. Die Beschäftigten müssten sich in der Umbruchphase sowohl auf eine absichernde Sozialpolitik als auch auf eine verlässliche Industriepolitik verlassen können.

Medien waren zu der Aktion auf dem Werksgelände nicht zugelassen. Das hatte der Konzernvorstand um VW-Chef Oliver Blume nach Angaben von Betriebsrat und IG Metall in der vergangenen Woche verfügt.

Benner: Zukunft entsteht nicht durch Sparprogramme



Besondere Bedeutung hat Benner zufolge der laufende Konflikt bei Volkswagen. Dessen Ausgang habe "enorme Strahlkraft" für alle Hersteller und Zulieferer in Deutschland: "VW muss endlich wieder seiner Verantwortung als sozialer Arbeitgeber gerecht werden", sagte Benner. Veränderung gehe nur mit der Belegschaft, nicht gegen sie. Klar sei: "Den letzten Cent aus den Beschäftigten herauspressen, ihn an die Aktionäre verteilen und Werke dichtmachen: Das ist kein Weg aus der Krise". Zukunft entstehe nicht durch Sparprogramme. "Für ein paar Millionen Euro Gehalt erwarte ich bessere Ideen".

Die IG Metall hat am Montag zu Aktionen an bundesweit mehr als 200 Orten aufgerufen. Erwartet wurden über 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer./jwe/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 60,74 auf Tradegate (21. September 2026, 12:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -3,34 %/+58,90 % bedeutet.



