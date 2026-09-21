Norma Group verkleinert Vorstand nach Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts
- Norma Group verkleinert im Umbau ihren Vorstand
- COO Daniel Heymann verlässt den Vorstand einvernehmlich
- Norma fokussiert sich stärker auf Fahrzeughersteller
MAINTAL (dpa-AFX) - Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer Norma Group verkleinert im Zuge seines Umbaus den Vorstand. Mit dem für das Tagesgeschäft zuständigen Chief Operating Officer Daniel Heymann habe man sich im gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, die vertragliche Zusammenarbeit zu beenden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Heymann sei zum 14. September aus dem Vorstand ausgeschieden. Die Entscheidung trage der veränderten Größe und Aufstellung der Norma Group Rechnung, die zuletzt ihr Wassermanagement-Geschäft verkauft hatte. Norma richtet sich mittlerweile verstärkt auf Fahrzeughersteller und Industriekunden aus./mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie
Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 17,64 auf Tradegate (21. September 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NORMA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8100 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -4,28 %/+23,87 % bedeutet.
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Community Beiträge zu NORMA Group - A1H8BV - DE000A1H8BV3
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Ne Kapitalerhöhung ist ja genau der umgekehrte Fall und deshalb fallen die Bezugsrechte ja auch oft, weil die Verwässerung nicht jeder mittragen will und kann.
Das ist doch ganz einfach.