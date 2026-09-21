BERNSTEIN RESEARCH stuft Hermes auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Hermes von 2150 auf 1750 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wegen der schwächeren chinesischen Nachfrage im Sommer habe er seine Prognosen für das organische Wachstum für den Luxusgüterkonzern gekappt, schrieb Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er sieht keine kurzfristigen Kurstreiber für die Aktie und im zweiten Halbjahr 2026 Richemont sowie Moncler als attraktiver an, konstatiert aber eine mittel- bis langfristig attraktive Bewertung./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 22:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 22:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 1.325EUR auf Tradegate (21. September 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1750
Kursziel alt: 2150
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: positiv
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