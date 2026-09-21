Kodiak Copper gibt Einreichung des Börsenzulassungsantrag an der TSXV, den Abschluss endgültiger Vereinbarungen, den Abschluss einer Finanzierung durch Zeichnungsscheine sowie Führungsernennungen für Kay Copper bekannt

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

21. September 2026 / IRW-Press / Vancouver, British Columbia / Kodiak Copper Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kodiak“) (TSXV: KDK, OTCQX: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt bekannt, dass am 18. September 2026 ein Börsenerstzulassungsantrag (der „Börsenzulassungsantrag“) bei der TSX Venture Exchange („TSXV“) im Hinblick auf die geplante Notierung der Stammaktien am Kapital der Kay Copper Corp. (ehemals Railtown II Capital Corporation) („Kay Copper“) an der TSXV eingereicht wurde. Dies geschieht im Rahmen der geplanten Transaktion zwischen Kodiak, Teck Resources Limited (zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft Teck American Incorporated, „Teck“) und Kay Copper (die „Transaktion“) zur Gründung eines neuen, auf die USA ausgerichteten Kupferexplorationsunternehmens, wie bereits angekündigt (siehe Pressemitteilung hier).

Es wurden am 18. September 2026 endgültige, verbindliche Vereinbarungen unterzeichnet (die „endgültigen Vereinbarungen“) und die NewCo-Parallel-Finanzierung (wie nachstehend definiert) wurde abgeschlossen, wobei 21.479.000 Zeichnungsscheine zu je 0,25 Dollar pro Zeichnungsschein ausgegeben wurden, was einem Bruttoerlös von 5.369.750 kanadischen Dollar entspricht. Die Ernennungen der Geschäftsführung, des Vorstands und der Berater wurden bestätigt, wie nachstehend näher beschrieben.

Der Abschluss der Transaktion wird für Oktober 2026 erwartet, unterliegt jedoch weiterhin einer Reihe von Bedingungen, darunter der Genehmigung des Börsenzulassungsantrags durch die TSXV sowie weiteren üblichen Abschlussbedingungen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Transaktion abgeschlossen wird.

Strategische Begründung

Die Transaktion soll Synergien schaffen und Wert freisetzen, die innerhalb der derzeitigen Unternehmensstrukturen nicht erkannt wird

Günstiges Umfeld für inländische Projekte im Bereich kritischer Mineralien in den Vereinigten Staaten

Erstklassige Lage – Arizona ist ein ertragreiches Bergbaugebiet mit bestehender Infrastruktur, das im Jahr 2025 70 % der US-Kupferproduktion erwirtschaftete

Hochwertige Projekte – zwei zu 100 % im Besitz befindliche Kupfer-Porphyr-Projekte im Explorationsstadium

Kurzfristiges Explorationspotenzial – mehrere bohrreife Ziele bei beiden Projekten, die zügig vorangetrieben werden können

Erfahrenes Team mit einer Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Shareholder Value

Kay Copper wird voraussichtlich ein gut finanziertes Unternehmen sein, mit Teck und Kodiak als Aktionären und der Unterstützung der Discovery Group TM

Claudia Tornquist, Präsidentin und CEO von Kodiak, sagte: „Die Einreichung des Antrags auf Notierung der Aktien von Kay Copper an der TSXV ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Gründung dieses neuen Unternehmens. Durch die Zusammenlegung unseres Mohave-Projekts mit dem Copper-Hill-Projekt von Teck verfügt Kay Copper über zwei hochwertige, bohrbereite Kupfer-Porphyr-Liegenschaften in Arizona und die Möglichkeit, erheblichen Shareholder Value zu generieren. Wir freuen uns, diese Transaktion voranzutreiben.“

Adam Schatzker, designierter Chief Executive Officer von Kay Copper, sagte: „Wir haben nun eine klare Perspektive auf den Abschluss dieser Transaktion und den Aufbau von Kay Copper zu einem gut finanzierten, auf die USA fokussierten Kupferexplorationsunternehmen. Ich freue mich darauf, mit dem Team und unseren Aktionären, Kodiak und Teck, zusammenzuarbeiten, um beide Projekte voranzutreiben und zu bebohren.“

Übersicht über die Transaktion

Im Rahmen der Transaktion hat sich Kodiak verpflichtet, sein zu 100 % im Besitz befindliches Mohave-Projekt („Mohave“) und Teck hat sich verpflichtet, sein zu 100 % im Besitz befindliches Copper-Hill-Projekt („Copper Hill“)– an NewCo (wie nachstehend definiert) zu veräußern und NewCo wird mit eine Tochtergesellschaft von Kay Copper fusionieren, um ein neues, auf die USA ausgerichtetes Kupferexplorationsunternehmen zu gründen.

Im Rahmen der endgültigen Vereinbarungen:

Eine neue Privatgesellschaft, die zum Zweck der Transaktion gegründet wurde („ NewCo “) wird Mohave und Copper Hill von Kodiak bzw. Teck für Aktien von NewCo erwerben;

NewCo wird jeweils 20 Millionen Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 0,25 Dollar pro Aktie an Kodiak als auch an Teck als Gegenleistung für Mohave bzw. Copper Hill ausgeben;

NewCo wird eine dreiseitige Fusion mit Kay Copper (die „ Fusion “) vollziehen, bei der NewCo mit einer neu gegründeten Tochtergesellschaft von Kay Copper fusioniert und die Inhaber von NewCo-Aktien (einschließlich Teck und Kodiak) für jede gehaltene NewCo-Aktie eine Stammaktie von Kay Copper erhalten;

Sowohl Teck als auch Kodiak werden mit Abschluss der Fusion jeweils separate Investorenrechtsvereinbarungen mit Kay Copper abschließen; und

Teck wird eine Rahmenvereinbarung über die Abnahme der Produktion (Offtake) abschließen, die Teck das Recht einräumt, über die gesamte Lebensdauer der Mine bis zu 33 % der Produktion aus den Projekten Mohave und Copper Hill zu marktüblichen Konditionen zu erwerben. Vorbehaltlich der Abnahmerechte von Teck bestehen keine Einschränkungen hinsichtlich der Möglichkeit von Kay Copper, künftige Projektfinanzierungen zu verhandeln, den verbleibenden Teil der Produktion zu verkaufen oder weitere strategische Transaktionen einzugehen

Eine Anmeldungserklärung bezüglich der Transaktion wird von Kay Copper zu gegebener Zeit unter ihrem Profil bei SEDAR+ at www.sedarplus.ca eingereicht. Der Abschluss der Transaktion unterliegt weiterhin den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Erfüllung aller Bedingungen in den endgültigen Vereinbarungen, der Erfüllung der Bedingungen für die Freigabe der Treuhandgelder im Rahmen der NewCo-Parallel-Finanzierung (wie nachstehend definiert), der Einholung aller erforderlichen Zustimmungen und behördlichen Genehmigungen, der Annahme des Börsenzulassungsantrags durch die TSXV und der Erfüllung der geltenden Zulassungsanforderungen. Die Transaktion erfolgt zu marktüblichen Bedingungen zwischen unabhängigen Parteien (at arm’s length). Gemäß den Richtlinien der TSXV handelt es sich bei der Transaktion um einen Reverse Take-Over einer börsennotierten Gesellschaft in Verbindung mit einer Privatplatzierung von Subscription Receipts. Eine Zustimmung der Kodiak-Aktionäre ist nicht erforderlich. Bei Abschluss der Transaktion sind weder Finder Fees noch Beratungsgebühren oder transaktionsabhängige Vergütungen zu zahlen. Für den Fall, dass die Transaktion nicht abgeschlossen wird, ist keine Break Fee zu zahlen. Bestimmte wesentliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Transaktion sehen als Long-Stop-Datum den 31. Dezember 2026 vor; sofern erforderlich, kann dieses Datum im Einvernehmen der jeweils beteiligten Parteien verlängert werden. Es kann nicht garantiert werden, dass die Transaktion wie vorgeschlagen oder überhaupt abgeschlossen wird.

NewCo-Parallel-Finanzierung der NewCo und erwartete Kapitalstruktur

Im Zusammenhang mit der Transaktion hat NewCo eine Finanzierung über Zeichnungsscheine zu einem Preis von 0,25 $ pro Zeichnungsschein mit einem Bruttoerlös von 5.369.750 C$ abgeschlossen (die „NewCo-Parallel-Finanzierung“).

Der Erlös ist zur Finanzierung von Explorationsprogrammen vorgesehen, um beide Projekte in den Jahren 2026/2027 wesentlich voranzubringen.

Der Bruttoerlös wird treuhänderisch verwahrt und zeitgleich mit dem Abschluss der Transaktion freigegeben, sobald bestimmte Freigabebedingungen erfüllt sind, darunter der Abschluss der Projektübernahmen, die Fusion sowie der Erhalt der Genehmigung der Transaktion durch die TSXV und aller erforderlichen unternehmensrechtlichen und behördlichen Genehmigungen; zu diesem Zeitpunkt wird jeder Zeichnungsschein schlussendlich im Rahmen der Fusion in eine Stammaktie von Kay Copper umgewandelt.

Sollten die Bedingungen für die Freigabe aus dem Treuhandkonto nicht erfüllt (oder, soweit zulässig, erlassen)sein, hätten die Inhaber von Zeichnungsscheinen Anspruch auf Rückerstattung der Gelder gemäß den Bedingungen der Zeichnungsscheine.

Die NewCo-Parallel-Finanzierung sieht ein Datum für die Freigabe der Treuhandmittel vor, falls die Transaktion bis zum 7. November 2026 nicht abgeschlossen ist (das „Treuhandfreigabedatum“). Die Inhaber der Zeichnungsscheine haben das Recht, das Treuhandfreigabedatum zu verlängern. Kay Copper und NewCo haben in den Definitive Agreements vereinbart, sich um eine solche Verlängerung zu bemühen, falls absehbar ist, dass der Abschluss der Transaktion nicht bis zum Treuhandfreigabedatum erfolgen wird. Werden die treuhänderisch verwahrten Mittel nach dem Treuhandfreigabedatum freigegeben, wird die Transaktion nicht abgeschlossen.

NewCo hat zudem eine nicht vermittelte Erstfinanzierung zu einem Preis von 0,10 Dollar pro Stammaktie abgeschlossen und dabei einen Bruttoerlös von 830.000 Dollar erzielt (die „NewCo-Erstfinanzierung“), wie bereits am 22. Juni 2026 berichtet (siehe Pressemitteilung hier).

Nach Abschluss der Transaktion wird Kay Copper voraussichtlich über rund 75,8 Millionen im Umlauf befindliche Stammaktien (auf unverwässerter Basis) verfügen, wobei sich die Beteiligungsverhältnisse voraussichtlich wie folgt darstellen werden:

Kodiak: 26,4 %

Teck: 26,4 %

Bestehende Aktionäre von Kay Copper: 7,9 %

Zeichner der Erstfinanzierung von NewCo: 11,0 %

Zeichner der NewCo-Parallel-Finanzierung: 28,3 %

Geschäftsführung, Vorstand und Berater

Nach Abschluss der Transaktion werden die Geschäftsführung und das Board of Directors von Kay Copper neu besetzt. Das Managementteam wird voraussichtlich von Adam Schatzker als Chief Executive Officer geleitet und soll Mark Osterberg als VP Exploration von Kay Copper sowie Chris Hopkins als Chief Financial Officer umfassen. Claudia Tornquist (Vorsitzende), Carolyn Loder, Neil Pettigrew, Ron Ho und Adam Schatzker werden voraussichtlich das Board of Directors von Kay Copper bilden. Chris Taylor, John Robins, Jim Paterson, Peter Damouni, Victor Cantore und Tom McCandless werden voraussichtlich als Berater für Kay Copper tätig sein, und das Unternehmen wird Teil der Discovery Group sein.

Frühwarnmeldung von Kodiak

Vor der Unterzeichnung der Definitive Agreement hielt Kodiak weder direkt noch indirekt wirtschaftliches Eigentum an Aktien von Kay Copper noch übte Kodiak direkt oder indirekt die Kontrolle oder Verfügungsgewalt über Aktien von Kay Copper aus. Unter der Annahme, dass die Transaktion zu den in den Definitive Agreements festgelegten Bedingungen abgeschlossen wird, wird Kodiak voraussichtlich wirtschaftliches Eigentum an 20 Millionen Stammaktien von Kay Copper halten bzw. die Kontrolle oder Verfügungsgewalt über diese ausüben. Dies entspricht unmittelbar nach dem Abschluss der Transaktion auf nicht verwässerter Basis etwa 26,4 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Kay Copper. Kodiak beabsichtigt, im Rahmen der Transaktion Aktien von Kay Copper zu Anlagezwecken zu erwerben. Nach Abschluss der Transaktion beabsichtigt Kodiak, seine Beteiligung an Kay Copper fortlaufend zu überprüfen und kann von Zeit zu Zeit und jederzeit weitere Eigenkapital- oder Schuldtitel bzw. entsprechende Instrumente erwerben oder Wertpapiere von Kay Copper veräußern, und zwar über Transaktionen am offenen Markt, Privatplatzierungen und andere privat ausgehandelte Transaktionen oder auf andere Weise (einschließlich durch die Ausübung von Rechten, die Kodiak im Rahmen der bei Abschluss der Transaktion zwischen Kodiak und Kay Copper abzuschließenden Investor Rights Agreement eingeräumt werden). Dies erfolgt jeweils in Abhängigkeit von einer Reihe von Faktoren, einschließlich der allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen sowie anderer Faktoren und Bedingungen, die Kodiak für angemessen erachtet. Es wird erwartet, dass die zwischen Kodiak und Kay Copper abzuschließende Investor Rights Agreement Kodiak unter anderem die folgenden Arten von Rechten und Privilegien einräumen wird: (i) Verwässerungsschutz- und Aufstockungsrechte zur Aufrechterhaltung der Beteiligungsquote von Kodiak an Kay Copper; (ii) Mitregistrierungsrechte (Piggyback Registration Rights); und (iii) bestimmte weitere Schutzrechte für strategische Investoren. Sobald die Investor Rights Agreement unterzeichnet ist, kann Kodiak diese Rechte von Zeit zu Zeit gemäß den Bestimmungen der Investor Rights Agreement ausüben. Es wird erwartet, dass die Investor Rights Agreement (nach ihrer Unterzeichnung) grundsätzlich endet, wenn Kodiak zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen (Affiliates) nicht mehr mindestens 5 % der ausstehenden Stammaktien von Kay Copper hält. Die hierin enthaltene Zusammenfassung der Investor Rights Agreement erhebt keinen Anspruch auf eine vollständige Darstellung sämtlicher darin enthaltenen Rechte und Pflichten und wird in ihrer Gesamtheit durch Verweis auf den vollständigen Wortlaut der Investor Rights Agreement eingeschränkt. Eine Kopie der Investor Rights Agreement wird voraussichtlich von Kay Copper im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion im SEDAR+-Profil von Kay Copper eingereicht. Der Hauptsitz von Kodiak befindet sich in Suite 1020, 800 West Pender Street, Vancouver, British Columbia, V6C 2V6, Kanada, und der Hauptsitz von Kay Copper befindet sich in Suite 3100, Park Place, 666 Burrard Street, Vancouver, British Columbia, V6C 2X8, Kanada. Diese Mitteilung erfolgt im Namen von Kodiak zur Erfüllung der Anforderungen des National Instrument 62-104 – Take-Over Bids and Issuer Bids und des National Instrument 62-103 – The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues. Ein Early Warning Report von Kodiak wird von Kodiak über das SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht. Eine Kopie des von Kodiak im Zusammenhang mit der Transaktion einzureichenden Early Warning Report kann ebenfalls bei Jeff Dare unter der Telefonnummer 604-235-4053 angefordert werden.

Für das Board of Directors:

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Nancy Curry, VP Corporate Development

ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigene Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ergiebigen Quesnel Terrane im südlichen Zentrum von British Columbia (Kanada), einer etablierten Bergbauregion mit produzierenden Minen und bestehender Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines großen, multizentrischen Porphyr-Distrikts mit Potenzial für künftige wirtschaftliche Entwicklung auf. Die erste Mineralressourcenschätzung, die 2025 veröffentlicht wurde, beschreibt sieben bedeutende Lagerstätten und unterstreicht die Größe und das Potenzial des Projekts. Alle bekannten Lagerstätten sind weiterhin erweiterungsfähig, und zahlreiche Ziele auf dem Grundstück müssen noch untersucht werden. Kodiak setzt die systematische Exploration des distriktweiten Potenzials von MPD fort, mit dem Ziel, neue Entdeckungen zu machen und weitere kritische Masse aufzubauen, um die nächste Mine der Region zu werden.

Gründer und Vorsitzender von Kodiak ist Chris Taylor, der für seine erfolgreichen Goldfunde mit Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist auch Teil der Discovery Group unter der Leitung von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer Kanadas.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe-Harbor-Erklärung): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung von Begriffen wie „voraussehen“, „planen“, „können“, „könnten“, „fortsetzen“, „erwarten“, „schätzen“, „Ziel“, „könnte“, „wird“, „würde“, „prognostizieren“, „soll“, „sollte“, „vorhersagen“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich: der geplanten Gründung eines neuen, auf die USA ausgerichteten Kupferexplorationsunternehmens, das voraussichtlich an der TSXV notiert werden soll; des Verkaufs von Mohave durch Kodiak an NewCo; des Verkaufs von Copper Hill durch Teck an NewCo; der Tatsache, dass NewCo einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre schaffen wird; der Fähigkeit, Synergien zu generieren und Werte freizusetzen, die innerhalb der derzeitigen Unternehmensstrukturen nicht berücksichtigt werden; die Fähigkeit, die Bohrarbeiten bei den Projekten „Mohave“ und „Copper Hill“ zügig voranzutreiben; die Tatsache, dass Kay Copper über eine solide Finanzierung verfügen wird; die Fähigkeit, die Bedingungen für die Freigabe der Treuhandgelder im Rahmen der NewCo-Parallel-Finanzierung zu erfüllen; die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus der begleitenden Finanzierung von NewCo; den Abschluss der Fusion; den Erhalt von Zustimmungen oder behördlichen Genehmigungen, einschließlich einer möglichen Genehmigung durch die TSXV; den Abschluss der Transaktion im Oktober 2026 oder überhaupt; dass Adam Schatzker, Mark Osterberg und Chris Hopkins dem Managementteam von Kay Copper beitreten und Claudia Tornquist, Carolyn Loder, Neil Pettigrew, Ron Ho und Adam Schatzker bei Abschluss der Transaktion dem Vorstand von Kay Copper beitreten werden; sowie die künftigen Anlegerrechte von Teck und Kodiak und die künftigen Abnahmerechte von Teck in Bezug auf NewCo. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür geben kann, dass sie eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Da zukunftsgerichtete Aussagen zukünftige Ereignisse und Bedingungen betreffen, sind sie mit inhärenten Annahmen, Risiken und Ungewissheiten verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten abweichen. Zu diesen Annahmen und Risiken gehören unter anderem Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit: der Fähigkeit der Parteien, ihre Geschäfts en Ziele im Zusammenhang mit der Transaktion umzusetzen; die Erwartungen der Parteien hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse von Mohave und Copper Hill; die Bedingungen auf den Eigenkapitalmärkten; den Erhalt behördlicher Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre; die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs; den regulatorischen Rahmen in Bezug auf Lizenzgebühren, Steuern und Umweltbelange; die Fähigkeit, potenzielle Synergien zu erzielen und Wert aus der Transaktion zu schöpfen; sowie die Art der geplanten Geschäftstätigkeit von NewCo, einschließlich der Exploration und Förderung natürlicher Ressourcen.

Das Management hat die oben stehende Zusammenfassung der Risiken und Annahmen im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung bereitgestellt, um den Lesern einen umfassenderen Überblick über die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu geben. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, und es kann daher keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt, sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

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Die Kodiak Copper Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,99 % und einem Kurs von 0,484EUR auf Tradegate (21. September 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.

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