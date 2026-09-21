ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für T-Mobile US auf 260 Dollar - 'Overweight'
- JPMorgan senkt T-Mobile-Kursziel auf 260 US-Dollar
- Einstufung Overweight und Analystenliste bleibt erhalten
- Aktie gilt trotz Sorgen als attraktiv bewertet
NEW YORK (dpa-AFX) - JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US von 275 auf 260 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem weiter auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Vor den Quartalszahlen habe er mit Blick auf jüngste Aussagen auf einer Konferenz sowie auf Branchentrends seine Wachstumsschätzung für den Umsatz mit Dienstleistungen für Vertragskunden gesenkt, schrieb Sebastiano C Petti in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Seit den letzten Quartalszahlen der Deutsche-Telekom-Tochter sei die Aktie wegen kurzfristiger Wachstumssorgen unterdurchschnittlich gelaufen. Er halte diese auf dem aktuellen Niveau aber weiter für attraktiv bewertet, da das Unternehmen auf Jahre hinaus das beste Wachstum in der Branche zeigen sollte./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:07 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur T-Mobile US Aktie
Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 146,5 auf Tradegate (21. September 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der T-Mobile US Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
T-Mobile US zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 233,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 260,00USD was eine Bandbreite von +50,19 %/+77,50 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 260 US-Dollar
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Community Beiträge zu T-Mobile US - A1T7LU - US8725901040
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Im Q4 Rückkäufe von weiteren 3 Milliarden USD.
Nach guten Quartalszahlen weitet im Minus, nur wegen höheren Investitionen.