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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan senkt Ziel für T-Mobile US auf 260 Dollar - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt T-Mobile-Kursziel auf 260 US-Dollar
    • Einstufung Overweight und Analystenliste bleibt erhalten
    • Aktie gilt trotz Sorgen als attraktiv bewertet
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Ziel für T-Mobile US auf 260 Dollar - 'Overweight'
    Foto: Ian Dewar - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US von 275 auf 260 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem weiter auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Vor den Quartalszahlen habe er mit Blick auf jüngste Aussagen auf einer Konferenz sowie auf Branchentrends seine Wachstumsschätzung für den Umsatz mit Dienstleistungen für Vertragskunden gesenkt, schrieb Sebastiano C Petti in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Seit den letzten Quartalszahlen der Deutsche-Telekom-Tochter sei die Aktie wegen kurzfristiger Wachstumssorgen unterdurchschnittlich gelaufen. Er halte diese auf dem aktuellen Niveau aber weiter für attraktiv bewertet, da das Unternehmen auf Jahre hinaus das beste Wachstum in der Branche zeigen sollte./rob/gl/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:07 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur T-Mobile US Aktie

    Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 146,5 auf Tradegate (21. September 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der T-Mobile US Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    T-Mobile US zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 233,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 260,00USD was eine Bandbreite von +50,19 %/+77,50 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 260 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 260,00$, was eine Steigerung von +55,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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