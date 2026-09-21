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    Europas Währungshüter digitalisieren Wertpapierhandel

    Für Sie zusammengefasst
    • Pontes verbindet Token mit sicherem Zentralbankgeld
    • Tokenisierung beschleunigt Geschäfte und senkt Kosten
    • EZB investiert eigenes Geld in tokenisierte Papiere
    Europas Währungshüter digitalisieren Wertpapierhandel
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) und die nationalen Notenbanken des Euroraums wagen einen bedeutenden Schritt in die digitale Finanzzukunft. Mit dem Start der neuen Plattform namens "Pontes" ermöglicht das Eurosystem Finanzinstituten künftig, digitale Wertpapiere direkt mit sicherem Zentralbankgeld zu verrechnen. Gleichzeitig kündigte die EZB an, künftig selbst einen Teil ihrer eigenen Finanzmittel in solche neuartigen Papiere anzulegen, um die Technologie in der Praxis zu erproben.

    Schnellere Geschäfte durch Tokenisierung

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    Bislang beruht der traditionelle Wertpapierhandel auf einer Kette von Zwischenstationen: Wer Anleihen oder Aktien kauft, durchläuft getrennte Prozesse von der Börse über Clearingstellen bis hin zur Verwahrung bei Spezialbanken. Durch die sogenannte Tokenisierung - bei der Vermögenswerte in Form digitaler Token auf Basis moderner Blockchain-Technologie (Distributed Ledger Technology, DLT) erfasst werden - lassen sich diese Schritte in einem einzigen, automatisierten Vorgang bündeln.

    Diese dezentrale Datenbank-Technologie ist der breiten Öffentlichkeit bislang vor allem als technisches Fundament von Kryptowährungen wie Bitcoin bekannt. Sie findet nun aber zunehmend Einzug in die regulierte Finanzwelt. Das spart Zeit, verringert Kosten und senkt Risiken im Großkundengeschäft.

    Zentralbankgeld als risikofreies Fundament

    Allerdings fehlte auf diesen modernen Plattformen bislang ein zentraler Baustein: ein vollkommen sicheres und stabiles Zahlungsmittel. Genau hier setzt "Pontes" an, dessen Name sich vom lateinischen Wort für "Brücken" ableitet. Die Plattform fungiert als Verbindung zwischen der Welt der Blockchain-Netzwerke und dem klassischen Zentralbankgeld, das als risikofrei gilt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte, das Eurosystem arbeite daran, den europäischen Finanzmarkt im digitalen Zeitalter integrierter, innovativer und krisenfester aufzustellen. Nach Angaben von EZB-Direktoriumsmitglied Piero Cipollone bringt "Pontes" die notwendige Stabilität und das Vertrauen in die tokenisierte Finanzwelt, um dieser zum Durchbruch zu verhelfen.

    Großbanken von Beginn an mit an Bord

    Zum Start steht "Pontes" zunächst mit grundlegenden Funktionen bereit; bis 2028 soll das System schrittweise ausgebaut werden. Das Interesse aus der Finanzbranche ist bereits groß: Eine erste Gruppe führender Banken - darunter Institute wie die Deutsche Bank , die BayernLB, die DZ Bank sowie Förderbanken wie die KfW und die Europäische Investitionsbank - sowie Betreiber von DLT-Netzwerken haben sich der Plattform schon angeschlossen oder Vorbereitungen dafür abgeschlossen.

    Notenbank investiert eigenes Geld

    Um die Praxistauglichkeit nicht nur von außen zu begleiten, will die EZB zudem selbst als Anlegerin aktiv werden. Die Notenbank bereitet vor, einen kleinen Teil ihres sogenannten Eigenmittelportfolios - aus dem unter anderem laufende Betriebsausgaben bestritten werden - in tokenisierte Wertpapiere zu investieren. Die Notenbank will damit aus erster Hand Erfahrungen über den gesamten Lebenszyklus digitaler Wertpapiere sammeln und ein deutliches Signal für den Finanzstandort Europa setzen./chd/DP/men

    Deutsche Bank

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 33,32 auf Tradegate (21. September 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +7,40 %/+28,28 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den kräftigen und im Vergleich zu Commerzbank und UniCredit überdurchschnittlichen Kursrückgang der Deutschen Bank bei hoher Volatilität. Als Belastungsfaktoren gelten der Iran-Krieg, der steigende Ölpreis, Inflations- und Zinserhöhungsängste sowie wachsende Kreditausfall- und Rezessionsrisiken. Zudem sorgen Warnungen vor einem schwächeren Investmentbanking für Zweifel an den Gewinnperspektiven; einige Anleger halten die Abwärtsbewegung für übertrieben und erwarten eine Erholung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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    dpa-AFX
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