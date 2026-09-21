Aktien Frankfurt
Dax steigt - Sinkende Ölpreise und Vorgaben aus Asien treiben
- Dax profitiert von sinkenden Ölpreisen
- Infineon und weitere Technologiewerte legen zu
- Vonovia und Porsche geraten unter Druck
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die anhaltende Entspannung am Ölmarkt hat dem Dax am Montag Gewinne beschert. Die Ölpreise standen zum Wochenstart weiter unter Druck und gaben den vierten Handelstag in Folge nach. Marktteilnehmer haben weiterhin die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran im Blick.
Der deutsche Leitindex stieg bis zum Mittag um 1,1 Prozent auf 25.578 Punkte. Chefmarktanalyst Timo Emden vom Handelshaus CapTrader sprach von einer "willkommenen Atempause" für die von Inflationssorgen, Zinsängsten und Nahostrisiken geplagten Anleger.
Damit gelang dem Börsenbarometer die Stabilisierung an seiner 100-Tage-Durchschnittslinie, an die es am Freitag mit einem Tagestief von 25.285 Punkten zurückgefallen war. Die Linie beschreibt den mittel- bis langfristigen Trend und hatte den Dax am noch schwächeren Dienstag schon einmal aufgefangen. Insgesamt verzeichnete der Leitindex nach seinem Rekord von 26.618 Punkten nun drei schwache Wochen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann zum Wochenbeginn 0,4 Prozent auf 31.201 Zähler.
Zudem stützten die Börsen in Asien die Kurse hierzulande. Positiv wirkten sich die Gespräche zwischen Vertretern von China und den Vereinigten Staaten vor dem in dieser Woche geplanten Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping aus. Dabei soll es auch um das Thema Künstliche Intelligenz gehen, was am deutschen Aktienmarkt Technologiewerte antrieb. So zogen die Papiere von Infineon an der Dax-Spitze um 4,1 Prozent an. Im MDax gewannen die Aktien von Aixtron , Suss Microtec und Siltronic jeweils rund 5 Prozent.
Hauptgesprächsthema sind aber die Ergebnisse der Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin - mit Siegen der Rechts- und Linkspopulisten. Der Druck auf Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU steigt, nachdem die Christdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern sogar erstmals aus einem Landesparlament geflogen sind. Er machte aber noch am Abend deutlich, dass er weitermachen will und auf den eingeschlagenen Reformkurs der Regierung setzt.
Unter den Einzelwerten blickten die Anleger angesichts des Wahlausgangs in der Hauptstadt auf den Immobilienkonzern Vonovia . Wahlsiegerin Elif Eralp von den Linken will große Wohnungsunternehmen enteignen und einen Mietendeckel für landeseigene Wohnungen einführen.
Experten sehen aber bei einer geplanten Enteignung hohe rechtliche, politische und finanzielle Hürden. Zudem wäre rechnerisch auch eine Koalition aus CDU, Grünen und SPD und damit unter Ausschluss der Linken möglich. Die Papiere von Vonovia schwankten im Handelsverlauf und notierten zuletzt am Dax-Ende 1,5 Prozent im Minus.
Die Aktien von Volkswagen (VW) und besonders dem kontrollierenden Großaktionär Porsche SE litten unter einem Analystenkommentar von Kepler Cheuvreux. So fielen die Vorzugsaktien von VW um 1,2 Prozent und die Anteilsscheine von Porsche SE am MDax-Ende um 3,4 Prozent.
Porsche SE habe weiterhin das Problem, gleichzeitig das Investmentportfolio zu diversifizieren, Schulden abzubauen und den Anlegern attraktive Dividenden auszuschütten, schrieben die Experten der Investmentbank. Im Sog verloren die Papiere des Sportwagenbauers Porsche AG 1,4 Prozent.
Für die Anteilsscheine von Berentzen ging es um gut 21 Prozent nach oben. Der niedersächsische Schnaps- und Getränkehersteller steht kurz vor der Übernahme durch den auf Whiskey spezialisierten US-Konkurrenten Sazerac. Mit dem Branchenriesen wurde eine Zusammenschlussvereinbarung unterzeichnet./la/men
--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 75,46 auf Tradegate (21. September 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +14,45 %/+94,56 % bedeutet.
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Guten Morgen! 😄
Endlich ist die Börsenwelt wieder gerettet. Nach dem Zähneputzen kurz das Fenster geöffnet, einmal tief durchgeatmet, den Himmel inspiziert – und schon steht die Tagesrichtung fest. 🔮📈📉
50/50 – mehr braucht es offenbar nicht. Alle Charts, Indikatoren, Unternehmenszahlen, Wirtschaftsdaten und sonstigen Kleinigkeiten, mit denen sich andere Leute völlig unnötig beschäftigen, können wir damit getrost in die Tonne treten. 😂
Und selbstverständlich gibt es nur zwei Möglichkeiten: Börsencrash oder … Börsencrash. Dazwischen scheint sich die Börse bislang erfolgreich zu verstecken.
Ich finde es immer wieder faszinierend, mit welcher Gewissheit manche Menschen die komplette Finanzwelt erklären können, während der Rest der Marktteilnehmer noch so tut, als wäre Börse ein klein wenig komplexer als ein Blick aus dem Küchenfenster. 😎
Aber gut – schön, dass uns wenigstens jemand zuverlässig mitteilt, was die Börse heute wieder zu tun hat. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, warum die Börse selbst davon offenbar noch nichts weiß. 😂
Du scheinst bei nahezu jeder Diskussion zunächst einmal das Negative herauszufiltern und anschließend den Eindruck zu vermitteln, dass du als Einziger die Charttechnik und die Funktionsweise der Börse verstanden hast – während der Rest offenbar noch im Einsteigerseminar sitzt.
Dabei wäre ein Forum eigentlich ein ziemlich guter Ort für unterschiedliche Einschätzungen, Argumente und einen konstruktiven Austausch. Es geht schließlich darum, Perspektiven gegenüberzustellen und nicht darum, bei jeder Gelegenheit den selbsternannten Börsenprofessor mit Lehrstuhl für „Ich weiß es besser“ zu geben.
Kritische Einschätzungen sind absolut legitim und können durchaus wertvoll sein. Ein dauerhaftes Weltuntergangsszenario als alleinige Analysegrundlage wird allerdings irgendwann auch nicht überzeugender, nur weil man es mit besonders viel Selbstsicherheit vorträgt.
Für die ganz große Apokalypse gibt es sicher geeignetere Bühnen – vielleicht dort, wo man ohnehin schon auf den Untergang wartet und die Sprüche dazu gleich passend in den Himmel schreibt.
Ein bisschen mehr fachlicher Austausch und ein bisschen weniger missionarischer Untergangsprophetismus würden der Diskussion jedenfalls nicht schaden.
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 16.09.2026, 08:00 MESZ
HINWEISE ZUM BILD
- Gezeigt wird nur der DAX (Xetra-Kassa). Dow Jones und Nasdaq-100 folgen ggf. im Nachmittagsbriefing.
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- Alle Marken sind eigene Floor-Trader-Berechnungen auf Intraday-Extremen der Xetra-Kassa.
- Trendlinien-Werte im Bild, Anker offengelegt:
steile Linie = Tief 23.07. (24.696,59) -> Tief 10.09. (25.361,15), +19,0 Pkt/Tag, Wert am 16.09.: 25.437,10;
flache Mai-Kante = Tief 18.05. (23.797,33) -> Tief 10.06. (24.043,52), +14,5 Pkt/Tag, Wert am 16.09.: 25.057,24.
- Thesen-Check (15.09. vereinbart): Xetra-Schluss am 15.09. = 25.402,28, also 16 Punkte unter der
steilen Linie (25.418,11) -> Bruch ist schlussbestätigt, wenn auch hauchdünn.
- Die Ideen sind als Bereiche formuliert — sie werden nur gültig, wenn der Markt sie erreicht.
- Heute 20:00/20:30 MESZ Fed-Entscheid und Pressekonferenz: rundherum ist mit schnellen
Ausschlägen zu rechnen; ohne Kursbestätigung ist keine Idee aktiv.
QUELLEN
- OHLC Xetra: finanzen.net (historische Kurse) und Yahoo Finance (^GDAXI) — deckungsgleich.
Di 15.09.: O 25.360,32 · H 25.478,98 · T 25.172,89 · C 25.402,28 (−0,15 %), Volumen 48,82 Mio.
- USA Dienstag: dpa-AFX „Aktien New York" (15.09.) via finanzen.at; Schlussstände über
finanzen.at-Ticker (16.09., morgens): Dow 52.093 (−0,6 %), Nasdaq-100 28.938 (−0,7 %),
Brent 108,60 USD (+2,7 %).
- Fed-Ablauf: Stuttgarter Zeitung (14.09.) und Berliner Morgenpost (15.09.) — Entscheid 20:00 MESZ,
Pressekonferenz Warsh 20:30 MESZ, dazu neue Projektionen (SEP/Dot-Plot); aktuelle Spanne
3,50–3,75 %, bei +25 bp künftig 3,75–4,00 %; Erhöhungschance ~90 % laut CME FedWatch (via CBS, 11.09.).
- Vorbörse: finanzen.net-Indikation vom 16.09., 07:41 Uhr (25.469,00, +0,26 %).
- Termine: börsennews-Tagesvorschau (15.09.) via finanznachrichten.de — GB-Verbraucherpreise,
US-Einzelhandelsumsätze August, Fed-Entscheid. Zeiten im Bild in MESZ.
TERMINE (AUSZUG)
- Heute · 08:00 MESZ · GB · Verbraucherpreise August
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- Heute · 15:30 MESZ · USA · Kassa-Eröffnung
- Heute · 20:00 MESZ · USA · Fed-Zinsentscheid
- Heute · 20:30 MESZ · USA · Pressekonferenz Fed-Chef Warsh + neue Projektionen (SEP/Dot-Plot)
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