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    Novo Nordisk bleibt bei Umsatzzielen hinter den Erwartungen zurück - Kurs sinkt

    Für Sie zusammengefasst
    • Novo Nordisk enttäuscht mit Wachstumszielen
    • Anleger vermissen konkrete Pläne für neues Wachstum
    • Aktie fällt nach dem Kapitalmarkttag um 5,5 Prozent
    Novo Nordisk bleibt bei Umsatzzielen hinter den Erwartungen zurück - Kurs sinkt
    Foto: Novo Nordisk A/S

    BAGSVAERD (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novo Nordisk hat mit seinen mittelfristigen Wachstumsambitionen enttäuscht. Zwar will das Unternehmen bis 2030 aus eigener Kraft im Schnitt pro Jahr genauso schnell wachsen wie die Konkurrenz und die operative Marge mit Blick auf 2030 weitgehend stabil halten. Anleger hatten sich von dem Kapitalmarkttag am Montag aber ehrgeizigere Umsatzziele erhofft und zudem von Unternehmenschef Mike Doustdar konkrete Sanierungspläne erwartet, nachdem der dänische Arzneimittelhersteller seine Führungsposition auf dem boomenden Markt für Abnehmmedikamente an den US-Konkurrenten Eli Lilly & Co verloren hatte. Die Aktie büßte am Montag bis zum Mittag rund 5,5 Prozent an Wert ein.

    "Wir müssen härter arbeiten, und das werden wir auch", sagte Doustdar bei der Veranstaltung in London. Novo werde sowohl Übernahmen prüfen als auch den Ausbau der eigenen Pipeline vorantreiben. In der Präsentation fehlten jedoch Details, was genau das Wachstum ankurbeln soll. Laut Mitteilung will Novio bis 2030 mehr als fünf Produkte mit Umsätzen in Milliardenhöhe auf den Markt bringen.

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    Um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen, hat Doustdar bereits Arbeitsplätze gestrichen und Novo ein härteres Auftreten im Wettbewerb auferlegt.

    Das Unternehmen musste eine Reihe von Rückschlägen bei klinischen Studien hinnehmen. Dies hat einige Investoren dazu veranlasst, zu hinterfragen, wie erfolgreich Novo wachsen kann, während der Wettbewerb durch Generika für seine Blockbuster zunimmt. Für Ozempic und Wegovy läuft der Patentschutz in Europa und den USA Anfang des nächsten Jahrzehnts aus./mne/mis/stk

    Novo Nordisk

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    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,97 % und einem Kurs von 35,76 auf Tradegate (21. September 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,88DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +595,89 %/+824,15 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Novo Nordisk - A3EU6F - DK0062498333

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Bodenbildung der Novo-Nordisk-Aktie mit Kurszielen von 40 bis 50 Euro und langfristig 100 Euro, aber auch um weiteren Abwärtsdruck. Fundamental wird bezweifelt, dass hohe Therapiekosten in Europa genügend Nachfrage zulassen. Gegenüber Eli Lilly gilt Novo als niedriger bewertet und chancenreich, sofern Management, Zahlen und Vermarktung verbessert werden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

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    dpa-AFX
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