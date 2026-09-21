Linke-Chefin Schwerdtner fordert Umsetzung des Volksentscheids zum Wohnen
- Linke drängt auf bezahlbares Wohnen in Berlin
- Schwerdtner fordert Umsetzung des Volksentscheids
- SPD lehnt Enteignung großer Wohnungskonzerne ab
BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Wahlsieg der Linken in Berlin dringt deren Bundesvorsitzende Ines Schwerdtner auf die Umsetzung der Pläne vor allem zu bezahlbarem Wohnen in der Hauptstadt. "Dafür sind wir angetreten, jeden Hebel umzulegen", sagte Schwerdtner im ARD-"Morgenmagazin". "Mietwucher sofort unterbinden, sozialen Wohnungsbau ankurbeln, die landeseigenen Wohnungen zu deckeln, aber eben auch Vergesellschaften" - das sei ein Paket, das man umsetzen wolle, betonte die Parteivorsitzende.
Allerdings ist die SPD als möglicher Bündnispartner äußerst kritisch gegenüber einer Enteignung großer Wohnungskonzerne. Schwerdtner sagte: "Ich würde mir von den anderen Parteien auch ein bisschen Demut wünschen." In einem Volksentscheid hätte eine breite Mehrheit der Bevölkerung dafür gestimmt. "Mir müssten die anderen Parteien erstmal erklären, warum sie das nicht umsetzen wollen." Es gehöre dazu, einmal seriös darüber zu sprechen.
Die Linke will den fünf Jahre alten erfolgreichen Volksentscheid aus dem Jahr 2021 zur Enteignung großer Wohnungskonzerne gegen Entschädigung umsetzen. Dies ist umstritten. Befürworter sehen darin ein Mittel gegen steigende Mieten und den Einfluss großer Immobilienkonzerne. Gegner warnen hingegen vor Entschädigungskosten, rechtlichen Risiken und negativen Folgen für Investitionen./thn/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 7,76 auf Tradegate (21. September 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +14,12 %/+94,01 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Grand City Properties - A1JXCV - LU0775917882
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Grand City Properties. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
mit dieser Aktie ist kein Geld zu verdienen...mal sehen ob es zur HV am kommenden Mittwoch etwas Neues gibt
GcP kommt einfach nicht aus dem Quark. Auf 1 Jahr minus 18 Prozent auf 5 Jahre minus 60 Prozent. Sieht nach echter Geldvernichtung aus. Lässt sich mit der kleinteiligen Wohnungsk...cke irgendwann überhaupt mal Geld verdienen ? Der Kosten und Modernisierungsaufwand steht in keinem Verhältnis zum Ertrag. Ich hoffe Aroundtown hat sich mit GCP keinen Bremsklotz ans Bein gebunden....
Für die verbleibende GCP Aktionäre ändert sich nicht viel. Möglicherweise fällt GCP aus dem SDax. Das macht uns Aktionären nichts aus.