NurExone baut US-Präsenz bei vier bedeutenden Life-Sciences-Veranstaltungen in Boston aus und informiert über Unternehmensentwicklungen

TORONTO und HAIFA, Israel, 18. September 2026 / IRW-Press / NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) („NurExone“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen, das regenerative Therapien auf Exosomenbasis entwickelt, gab heute eine Reihe von US-Aktivitäten im Rahmen von vier bedeutenden Life-Sciences-Veranstaltungen bekannt, die vom 22. bis 25. September 2026 in Boston stattfinden. An den Konferenzen werden Teilnehmer aus dem gesamten globalen Life-Sciences-Sektor vertreten sein, darunter Investoren, Wissenschaftler und Vertreter führender Pharmaunternehmen.

Im Rahmen der Geschäftsentwicklungs- und Stakeholder-Aktivitäten des Unternehmens in den USA wird Chief Executive Officer Dr. Lior Shaltiel aktiv als Redner an drei Konferenzprogrammen teilnehmen und das nur auf Einladung zugängliche World Medical Innovation Forum besuchen. R&D Director Dr. Tali Kizhner wird das Unternehmen ebenfalls als Rednerin beim 8th Exosome-Based Therapeutics Development Summit vertreten.

Die Konferenzen sollen NurExone Möglichkeiten bieten, seine Entwicklungsprogramme vorzustellen und mit Teilnehmern aus dem gesamten Biotechnologie-Ökosystem in Kontakt zu treten, darunter Investoren, Forscher, Hersteller und Vertreter der Gesundheitsbranche.

Unabhängig davon steht Dr. Lior Shaltiel, Chief Executive Officer von NurExone, vom 28. bis 30. September für persönliche Investorengespräche in New York, NY, zur Verfügung. Investoren, die einen Termin vereinbaren möchten, können sich an nurexone@russopartnersllc.com wenden.

„Boston bringt viele der Menschen und Organisationen zusammen, die die Zukunft von Exosomen-Therapeutika gestalten, darunter Wissenschaftler, Branchenführer und Investoren“, sagte Dr. Shaltiel. „Unsere kürzlich bekannt gegebene Absichtserklärung zur US-Produktion mit Made Scientific spiegelt unser Ziel wider, eine kommerzielle Plattform in den Vereinigten Staaten aufzubauen. Unsere Teilnahme an diesen Veranstaltungen wird uns die Möglichkeit geben, unsere Entwicklungsprogramme vorzustellen und mit Branchenvertretern in Kontakt zu treten.“

Eine Woche, eine Stadt, vier Veranstaltungen

8th Exosome-Based Therapeutics Development Summit (https://exosomebased-therapeutics.com/) – 22.–24. September 2026

Dr. Shaltiel und Dr. Kizhner sind beide als Redner bei der Fachkonferenz bestätigt, die sich der Weiterentwicklung von Exosomen- und extrazellulären Vesikel-Therapeutika widmet. Dr. Shaltiel wird am Mittwochvormittag als Diskussionsteilnehmer am Panel „Building investor confidence in the exosome space“ teilnehmen. Darüber hinaus wird Lior am Donnerstagvormittag, dem 24. September, den Roundtable „Understanding Investor Perspectives on Exosome Therapeutics to Navigate Risk Reward Clinical Validation & Platform Scalability in a Growing Field“ leiten.

Dr. Kizhner wird ebenfalls als Mitglied des Expertenkreises der Konferenz teilnehmen und die wissenschaftliche, entwicklungsbezogene und produktionstechnische Perspektive von NurExone in Diskussionen darüber einbringen, wie Exosomen-Therapeutika in Richtung klinischer und kommerzieller Entwicklung überführt werden können.

LSX Congress USA (https://informaconnect.com/lsx-congress-usa/) – 22.–24. September 2026

Dr. Shaltiel wird am 23. September Teil des Panels „Proof to Payoff: Building and Financing Translation-Ready Biotechs“ sein. In dieser Sitzung geht es um finanzierbare Entwicklungsmeilensteine, Finanzierungsstrukturen und Organisationsmodelle für Biotechnologieunternehmen, die vielversprechende wissenschaftliche Ansätze in Richtung Kommerzialisierung weiterentwickeln.

BioProcess International (https://informaconnect.com/bioprocessinternational/) – 22.–25. September 2026

Am 25. September wird Dr. Shaltiel den Vortrag halten: „Unlocking the Regenerative Potential of Exosomes: From Bioprocess Development to Advanced Drug Delivery Platform.“ Der Vortrag wird sich auf die Schnittstelle zwischen der Entwicklung von Exosomen-Bioprozessen, skalierbarer Produktion und dem potenziellen Einsatz von Exosomen als fortschrittliche therapeutische Verabreichungsvehikel konzentrieren.

World Medical Innovation Forum (https://worldmedicalinnovation.org/) – 22.–23. September 2026

Dr. Shaltiel wird außerdem am nur auf Einladung zugänglichen World Medical Innovation Forum teilnehmen, das von Mass General Brigham und Bank of America veranstaltet wird. Das Forum bringt hochrangige Führungskräfte aus dem Gesundheitswesen, Investoren, Kliniker, Wissenschaftler und Branchenführer zusammen, um neue Technologien, Produktion, Investitionen, regulatorische Herausforderungen und weitere Themen zu erörtern, die die Zukunft des Gesundheitswesens prägen.

Die Teilnahme von NurExone an den vier Veranstaltungen erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen seinen führenden therapeutischen Kandidaten ExoPTEN für akute Rückenmarksverletzungen weiter in Richtung klinischer Entwicklung vorantreibt und zugleich Initiativen verfolgt, die zukünftige Produktions- und kommerzielle Aktivitäten in den USA unterstützen sollen.

Investor-Awareness-Mandat mit RedChip

Das Unternehmen hat mit Wirkung zum 8. September 2026 eine nicht exklusive Investor-Relations-Vereinbarung mit RedChip Companies, Inc. („RedChip“), einem unabhängigen Dienstleister mit Sitz in Maitland, Florida, abgeschlossen. RedChip wird für das Unternehmen einen 30-sekündigen Fernsehwerbespot schreiben, produzieren und verbreiten. Dieser ist Teil einer zweiwöchigen landesweiten Fernsehkampagne, die voraussichtlich 40 Ausstrahlungen entweder auf Fox Business National TV oder CNBC National TV umfassen wird. David Gentry, Chief Executive Officer von RedChip, ist der Hauptverantwortliche für das Mandat.

Vorbehaltlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) hat die Vereinbarung eine anfängliche Laufzeit von 90 Tagen, beginnend mit dem späteren der beiden Zeitpunkte – dem 8. September 2026 oder dem Datum der Zustimmung der TSXV. Das Unternehmen zahlt RedChip eine einmalige Barvergütung von 65.000 US$. RedChip erhält als Vergütung keine Wertpapiere des Unternehmens. RedChip hat dem Unternehmen gegenüber erklärt, dass weder RedChip noch – nach seinem Kenntnisstand nach angemessener Prüfung – seine Directors, Officers, Principals, kontrollierenden Personen, wichtigen Mitarbeiter, Auftragnehmer, Unterauftragnehmer oder andere Personen, die im Rahmen der Vereinbarung Dienstleistungen erbringen, derzeit Wertpapiere des Unternehmens besitzen oder kontrollieren oder ein Recht oder eine gegenwärtige Absicht haben, solche Wertpapiere zu erwerben. RedChip wird seine Dienstleistungen erst aufnehmen, nachdem die Zustimmung der TSXV erteilt wurde.

Über RedChip

RedChip Companies, Inc. ist ein Investor-Relations-, Medien- und Research-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Microcap- und Small-Cap-Unternehmen. RedChip wurde 1992 gegründet und bietet Investor-Relations- und Kommunikationsdienstleistungen an, darunter Investorenansprache, Roadshows für private und institutionelle Anleger, digitale Medien, Investoren-Webinare, Research-Vertrieb und strategische Beratung. Weitere Informationen finden Sie unter www.redchip.com.

Über NurExone

NurExone ist ein an der TSXV, am OTCQB und in Frankfurt notiertes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer, exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein Leitprodukt ExoPTEN hat starke präklinische Daten gezeigt, die das klinische Potenzial bei der Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen und von Schäden am Sehnerv unterstützen. Regulatorische Meilensteine, einschließlich des Erhalts der Orphan-Drug-Designation, erleichtern den Fahrplan des Unternehmens hin zu klinischen Studien in den USA und Europa. Auf kommerzieller Ebene wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Firmen anbietet, die an qualitativ hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top gegründet, um seine nordamerikanischen Aktivitäten und seine Wachstumsstrategie zu verankern.

Für weitere Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie bitte „Who is NurExone?“, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer and Director

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Russo Partners LLC

Investor and Media Relations – Vereinigte Staaten

215 Park Ave S, Suite 1905

New York, NY 10003

Telefon: 212-845-4200

E-Mail: nurexone@russopartnersllc.com

Dr. Eva Reuter

Investor Relations – Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die zusammen als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Annahmen zum Datum dieser Pressemitteilung und sind im Allgemeinen an Wörtern wie „erwartet“, „beabsichtigt“, „plant“, „rechnet mit“, „wird“, „kann“, „setzt fort“, „in Richtung“, „vorbehaltlich“ und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen in Bezug auf: die erwartete Teilnahme der Vertreter des Unternehmens an den in dieser Pressemitteilung beschriebenen Konferenzen und Sitzungen; den erwarteten Zeitpunkt und die Themen dieser Konferenzen und Sitzungen; die Möglichkeiten, die die Konferenzen dem Unternehmen bieten könnten, seine Entwicklungsprogramme vorzustellen und mit Branchenvertretern und anderen Stakeholdern in Kontakt zu treten; die weitere Entwicklung von ExoPTEN; die Evaluierung potenzieller US-Produktionsaktivitäten durch das Unternehmen im Rahmen oder im Zusammenhang mit seiner zuvor bekannt gegebenen Absichtserklärung; die Zustimmung der TSXV zur RedChip-Vereinbarung; den erwarteten Beginn, den Zeitpunkt, den Umfang und die Erbringung der von RedChip bereitzustellenden Dienstleistungen; die erwartete Produktion, Verbreitung und Ausstrahlung des Fernsehwerbespots des Unternehmens; sowie die erwartete Anzahl und die Medienkanäle der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Fernsehausstrahlungen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management zum Datum dieser Pressemitteilung für angemessen hält, einschließlich der Annahmen, dass die Konferenzen, Sitzungen und Rednerauftritte zu den derzeit vorgesehenen Zeiten und in der derzeit vorgesehenen Form stattfinden werden; dass die Konferenzveranstalter, RedChip, Medienanbieter und andere relevante Dritte ihre jeweiligen Verpflichtungen erfüllen werden; dass die Vertreter des Unternehmens wie geplant teilnehmen werden; dass die TSXV der RedChip-Vereinbarung zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen zustimmen wird; dass geeignete Fernsehwerbezeiten verfügbar sein werden; dass sich das Unternehmen und RedChip auf den endgültigen Umfang der Kampagne, das Skript, das Storyboard, die Disclaimer, die Vertriebskanäle und den Zeitplan einigen und diese genehmigen werden; dass RedChip die Dienstleistungen gemäß der Vereinbarung erbringen wird; dass das Unternehmen über ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen verfügen wird, um die beschriebenen Aktivitäten durchzuführen; und dass die erforderlichen technischen, regulatorischen, vertraglichen und finanzierungsbezogenen Bedingungen im Zusammenhang mit den Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten des Unternehmens erfüllt werden können.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit dargestellten abweichen. Dazu gehören Änderungen oder Absagen von Konferenzen, Sitzungen, Zeitplänen oder Rednerauftritten; die Möglichkeit, dass die Teilnahme an den Konferenzen zu keiner Finanzierung, kommerziellen Vereinbarung, Zusammenarbeit oder anderen Geschäftsmöglichkeit führt; die Möglichkeit, dass die TSXV der RedChip-Vereinbarung nicht zustimmt oder Änderungen verlangt beziehungsweise Bedingungen auferlegt; Verzögerungen bei der Entwicklung oder dem Beginn der Kampagne; die Nichtverfügbarkeit oder Ersetzung der erwarteten Medienkanäle oder Werbezeiten; die Möglichkeit, dass die erwartete Anzahl an Ausstrahlungen nicht erreicht wird; die Möglichkeit, dass die RedChip-Kampagne die Bekanntheit bei Investoren nicht erhöht oder keinen kommerziellen, Finanzierungs- oder Marktvorteil bringt; die Abhängigkeit von RedChip, Konferenzveranstaltern, Medienanbietern und anderen Dritten; das frühe Entwicklungsstadium der Programme des Unternehmens; Unsicherheiten im Zusammenhang mit präklinischer und klinischer Entwicklung und regulatorischer Prüfung; die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichende Finanzierungen zu erhalten; Risiken bei Produktionsentwicklung, Skalierung und Technologietransfer; die Möglichkeit, dass die im Rahmen der Absichtserklärung des Unternehmens zur Produktion vorgesehenen Aktivitäten nicht zu den derzeit erwarteten Bedingungen oder innerhalb des derzeit erwarteten Zeitplans oder überhaupt nicht durchgeführt werden; sowie die Risiken, die in den fortlaufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung. Sofern dies nicht nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich ist, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die gesamte Meldung hier downloaden: https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/18/3364949/0/en/nur ...

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Nurexone Biologic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 0,400EUR auf Tradegate (21. September 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar