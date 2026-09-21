Heliostar stellt Update zum Fortschritt der Machbarkeitsstudie über Ana Paula bereit

Die Machbarkeitsstudie verläuft weiterhin planmäßig und soll im 2. Quartal 2027 abgeschlossen werden.

Zielsetzung ist eine Baubeschlussfassung Mitte 2027, wobei die erste Goldproduktion vor Ende 2028 geplant ist.

Aktualisierte Mineralressourcenschätzung befindet sich in der Endphase.

Das Verfahrensfließschema ist fertiggestellt, die metallurgischen Testarbeiten sind weitgehend abgeschlossen.

Die Genehmigungsverfahren schreiten ohne nennenswerte Verzögerungen voran.

Die Machbarkeitsstudie ist insgesamt zu 34 % abgeschlossen; die Bewertung der Vorarbeiten, die Bauplanung und die Strukturierung der Fremdfinanzierung sind bereits im Gange.

Vergleichsstudien haben sich auf Möglichkeiten zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Projekts und zur Verlängerung der Lebensdauer der Mine konzentriert.

Vancouver, Kanada / 21. September 2026 / IRW-Press / Heliostar Metals Ltd. (TSX.V: HSTR, OTCQX: HSTXF, FWB: RGG1) („Heliostar“ oder das „Unternehmen“) freut sich, Einzelheiten zum Fortschritt der wichtigsten Aktivitäten und Meilensteine für die geplante Entwicklung des Projekts Ana Paula bekannt zu geben.

Charles Funk, CEO von Heliostar, erklärte: „Die Machbarkeitsstudie für Ana Paula ist derzeit die bedeutendste Maßnahme zur Wertschöpfung bei Heliostar. Die Studie legt die Planung, den Betriebsplan und die Kosten für den Bau einer potenziellen Mine fest, mit dem Mitte 2027 begonnen werden soll. Anfang dieses Jahres haben wir unsere Führungsstruktur neu organisiert, um der Entwicklung von Ana Paula Priorität einzuräumen. Wir liegen weiterhin im Zeitplan für die Fertigstellung der Machbarkeitsstudie im zweiten Quartal 2027 und streben eine erste Produktion im zweiten Halbjahr 2028 an. Das Erreichen dieser Meilensteine führt Heliostar in den hinteren, von Produktionswachstum geprägten Abschnitt der Lassonde-Kurve, eine Position, die sich in der Vergangenheit als einer der wertvollsten Kurstreiber in der Bergbauindustrie erwiesen hat.“

„Wir haben in diesem Jahr erhebliche Fortschritte bei der Studie erzielt. Wir haben die Bohrarbeiten zur Bewertung des oberen Teils der Lagerstätte Ana Paula abgeschlossen und stehen kurz vor der Fertigstellung des aktualisierten Mineralressourcenmodells sowie des metallurgischen Programms. Die Arbeitsabläufe für die Mine, die Aufbereitungsanlage und die Tailings-Lagerstätte sind jeweils zu etwa einem Drittel abgeschlossen und kommen gut voran, wobei die Einreichung des wichtigsten Genehmigungsantrags in den kommenden Wochen ansteht. Wir beabsichtigen, vierteljährlich über Meilensteine zu berichten, während wir auf unser Ziel hinarbeiten, in Ana Paula eine hochprofitable, auf zehn Jahre ausgelegte Mine mit einer durchschnittlichen Goldproduktion von 100.000 Unzen pro Jahr zu errichten.“

Bohrprogramm

Die Zielsetzungen des Bohrprogramms bis zur ersten Hälfte des Jahres 2026 bei Ana Paula bestanden darin, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung zu untermauern, Material für weitere metallurgische Testarbeiten bereitzustellen und eine geotechnische Standortuntersuchung zu ermöglichen.

Seit der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung („NI 43-101-konformer technischer Bericht: Preliminary Economic Assessment of the Ana Paula Project, Guerrero, Mexico“ mit Stichtag 6. November 2025) wurden 74 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 25.072 Metern in die Mineralressourcenschätzung einbezogen. Diese Bohrungen konzentrierten sich größtenteils auf den hochgradigen Erzkörper (High Grade Panel), wobei zusätzliche Bohrungen auch auf das Zielgebiet Expansion Zone und andere Explorationsziele nördlich des hochgradigen Erzkörpers ausgerichtet waren. Die bisher insgesamt niedergebrachten Bohrungen sind in Tabelle 1 dargestellt; darin enthalten sind Bohrungen, die zur Ressourcenabgrenzung, für metallurgische Untersuchungen, zur geotechnischen Bewertung sowie zu Zwecken des Ausschlusses einer Mineralisierung durchgeführt wurden.

Tabelle 1 – Zusammenfassung der Bohrungen bei Ana Paula

Phase Anzahl der Bohrungen Bohrgröße Gesamt Meter 2025/2026 74 PQ, HQ 25.072 2026 – nach Ressourcen-Cut-off 35 PQ, HQ 8.384 Für den Ausschluss einer Mineralisierung 13 HQ 1.665 Gesamt: 122 35.121

Der hochgradige Erzkörper wurde über eine horizontale Streichlänge von 300 Metern und in Fallrichtung auf über 330 Metern verfolgt und weist in seinem Kern eine durchschnittliche Mächtigkeit von 50 bis 60 Metern auf. Die Erweiterungszone erstreckt sich derzeit bis zu 200 Meter in Fallrichtung des hochgradigen Erzkörpers und bleibt in mehreren Richtungen offen.

Die bei der Mineralressourcenschätzung verwendeten Parameter entsprechen im Wesentlichen denen der vorangegangenen vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung („PEA“). Die endgültigen Bereiche der Ressourcenschätzung werden anhand geologischer Bereiche unter Verwendung eines gewöhnlichen Kriging-Algorithmus abgegrenzt. Die Suchellipsen sind für jeden Bereich in Richtung des Variogramms ausgerichtet. Die Proben werden innerhalb der jeweiligen Domäne zu 2-m-Bohrlochkompositen zusammengefasst und die Gold- und Silbergehalte wurden nach der Kompositbildung domänenweise gedeckelt. Insgesamt wurden 11.843 Dichtebestimmungen in die Mineralressourcenschätzung einbezogen, und die Dichten wurden domänenweise mittels inverser Distanzgewichtung zum Quadrat (ID²) geschätzt.

Metallurgische Untersuchungen

Im Rahmen des Bohrprogramms zur Machbarkeitsstudie wurden zusätzliche Proben für metallurgische Untersuchungen aus dem gesamten Lagerstättengebiet entnommen. Diese Proben wurden metallurgischen Variabilitätsuntersuchungen unterzogen, um die Schätzungen der Gewinnungsraten und der Betriebskosten zu verfeinern und die endgültigen Auslegungsparameter für das BIOX-Verfahren festzulegen. Erste Ergebnisse bestätigen die Konsistenz des Mineralisierungstyps innerhalb der Lagerstätte Ana Paula.

Alle metallurgischen Arbeiten für den Flotationskreislauf sind abgeschlossen. Ein Sammelkomposit des Flotationskonzentrats wird derzeit im Pilotanlagenmaßstab im vorgeschlagenen Biooxidationskreislauf („BiOX“) getestet; diese Tests werden in den kommenden Wochen abgeschlossen sein. Derzeit werden weitere Variabilitätstests an Teilchargen des Flotationskonzentrats durchgeführt, um die Betriebsparameterbereiche für den Aufbereitungskreislauf zu definieren. Die Optimierung des Kreislaufs soll im Oktober 2026 abgeschlossen sein.

Die ersten Ergebnisse stimmen mit früheren Tests überein, die die vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) untermauerten, und zeigen, dass das mineralisierte Material durch konventionelles Mahlen und Flotation, gefolgt von Biooxidation und Carbon-in-Leach-Gewinnung („CIL“) aus dem Flotationskonzentrat, gewinnbar ist. Die Ergebnisse stehen weiterhin im Einklang mit denen der im Rahmen des metallurgischen Programms der PEA durchgeführten Eignungstests.

Das Unternehmen beabsichtigt, in der Machbarkeitsstudie von einem in der PEA verwendeten festen Gold-Cut-off-Gehalt auf ein „Net Smelter Return“ („NSR“)-Modell umzustellen. Unter Berücksichtigung des Gold-Schwefel-Verhältnisses und weiterer Faktoren, darunter die Härte der Mineralisierung und der Karbonatgehalt, wurde ein Modell mit variablem Gold-Cut-off-Gehalt entwickelt. Die Ergebnisse dieser Arbeiten scheinen die Bewertung eines höheren Aufbereitungsanlagendurchsatzes zu stützen, als in der PEA vorgesehen war, sowie eine mögliche Erweiterung der Aufbereitungsanlage zur Mitte der Lebensdauer, die die Produktionsraten steigern könnte, sofern dies durch die aktualisierte Mineralressourcenschätzung und die Machbarkeitsstudie gestützt wird. Derzeit laufen Planungsarbeiten, um die erforderliche Flexibilität in die Anlagenkonfiguration zu integrieren und so eine zukünftige Erweiterung zu ermöglichen, sollte die aktualisierte Ressource diese Entscheidung stützen.

Technische Planung

Die ingenieurtechnischen Arbeiten schreiten an mehreren Fronten weiter voran, um die Machbarkeitsstudie zu unterstützen. Insgesamt sind die ingenieurtechnischen Arbeiten zur Machbarkeitsstudie zu 34 % abgeschlossen, und es liegt alles im Plan, die Machbarkeitsstudie im 2. Quartal 2027 vorzulegen. Die bisher abgeschlossenen ingenieurtechnischen Arbeiten haben die Weiterentwicklung der Projektplanung, die Einreichung des Antrags auf eine Umweltgenehmigung, die geotechnische Planung der Trocken-Tailingslagerstätte sowie die Planung der zugehörigen Infrastruktur unterstützt. Es wurden Vergleichsstudien durchgeführt, um Änderungen am Bergwerksentwurf zu untermauern, die derzeit geprüft werden, um möglicherweise den Untertage-Lkw-Transport zu vermeiden, die Entwicklungs- und Abbaukosten zu senken und die Auswirkungen des Projekts an der Oberfläche zu verringern.

Es wurden eine Reihe von Optimierungsmöglichkeiten identifiziert, die voraussichtlich im Rahmen des vom Unternehmen vorgeschlagenen Plans für Ana Paula in den Genehmigungsantrag einfließen werden:

Durchsatzoptimierung – Die Aufbereitungsanlage und die zugehörige Infrastruktur sollen nun mit einer Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag („tpd“) betrieben werden, verglichen mit den in der PEA dargelegten 1.800 tpd.

Erweiterungsmöglichkeit – Der Zerkleinerungskreislauf wird so dimensioniert, dass er bis zu 2.500 tpd aufnehmen kann, was eine mögliche schrittweise Erweiterung im Verlauf der Lebensdauer der Mine ermöglicht.

Untertagezugang – Eine interne Vergleichsstudie zeigt, dass die Unterbringung des Brechers unter Tage und der Transport des mineralisierten Materials zur Anlage über eine zweite Rampe sich durch Einsparungen bei den Betriebskosten deutlich positiv auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts auswirken könnten. Der Kapitalaufwand für diese Änderung dürfte minimal sein, da er durch den Wegfall der in der PEA vorgesehenen Raise-Bohrung und der damit verbundenen Belüftungsinfrastruktur ausgeglichen wird.

Abbauplan – Niedrigere Betriebskosten pro Einheit aufgrund von Optimierungen im Rahmen der Vergleichsanalyse und der Analyse des variablen Gold-Schwefel-Verhältnisses deuten auf das Potenzial für niedrigere durchschnittliche Cut-off-Gehalte in der Machbarkeitsstudie hin. Das Unternehmen prüft derzeit Möglichkeiten zur Anpassung des Abbauplans, um potenzielle Verbesserungen der Wirtschaftlichkeit von Ana Paula zu bewerten und gleichzeitig die Kosten pro Unze im untersten Quartil zu halten. Ein interner Abbauplan wird voraussichtlich im 4. Quartal 2026 fertiggestellt.

Die Beschaffungsmaßnahmen für wichtige Artikel mit langer Vorlaufzeit, darunter die Primär- und Sekundärbrecher, die Kugelmühle und der elektrische Transformator, schreiten im Rahmen des Angebotsverfahrens mit den Lieferanten voran. Diese Arbeiten dienen dazu, verbindliche Preise und bestätigte Liefertermine zu erhalten, um künftige Beschaffungsentscheidungen und die Planung der Projektdurchführung zu unterstützen.

Heliostar plant, seine solide Bilanz und den positiven operativen Cashflow zu nutzen, um im vierten Quartal 2026 verbindliche Bestellungen für diese Komponenten aufzugeben. Dies dürfte den angestrebten Zeitplan für die erste Goldproduktion vor Ende 2028 unterstützen, vorbehaltlich des Abschlusses der Machbarkeitsstudie, der Finanzierung und der Genehmigungen.

Genehmigungen

Für Ana Paula lag zuvor eine Genehmigung für einen Tagebauplan („MIA 2017“) vor, der wesentliche, derzeit am Projekt vorhandene Infrastruktur abdeckt. Heliostar passt den Abbauplan nun an einen ausschließlich untertägigen Bergbaubetrieb an. Zur Unterstützung dieses Ansatzes wird bis September oder Oktober 2026 ein weiterer Antrag auf eine Umweltgenehmigung („MIA-R“) beim Sekretariat für Umwelt und natürliche Ressourcen („SEMARNAT“, die für die Umweltgenehmigungen von Bergwerken in Mexiko zuständige Behörde) eingereicht, der den vorgeschlagenen konsolidierten Untertagebau abdeckt. Die neue MIA-R für den Untertagebau reduziert den Umfang der geplanten Oberflächenbeeinträchtigungen um etwa 65 % im Vergleich zum früheren Tagebauplan.

Zu den wesentlichen Änderungen gegenüber der früheren Tagebaugenehmigung gehören 1) die Verkleinerung der Aufbereitungsanlage und die Verlegung ihres Standorts näher an das Portal des Untertagezugangs, 2) die Einführung einer Trockenlagerung von Aufbereitungsrückständen, um Umweltrisiken zu verringern und branchenführenden Praktiken zu entsprechen, sowie 3) der Vorschlag, die Aufbereitungsrückstände als Pastenverfüllung für den Untertagebau zu verwenden, wodurch die Flächeninanspruchnahme über Tage weiter reduziert wird.

Erhalt von begleitenden Genehmigungen – Im Quartal erhielt das Unternehmen Genehmigungen für Oberflächenbeeinträchtigungen, um das laufende Bohrprogramm zum Ausschluss einer Mineralisierung für die geplanten Bereiche der Aufbereitungsanlage und der Lagerplätze der Aufbereitungsrückstände abzuschließen.

Wasserversorgung – Heliostar hat bei der CONAGUA einen Antrag auf eine Wasserkonzession gestellt, um den voraussichtlichen Wasserbedarf des Projekts zu decken. Der Antrag umfasst sieben potenzielle Standorte für die Erkundung der Wasserversorgung, während das Unternehmen seine Wasserversorgungsstrategie für Ana Paula weiter vorantreibt.

Stromversorgung – Heliostar hat beim Centro Nacional de Control de Energía („CENACE“), der dezentralen öffentlichen Behörde, die für den Betrieb des nationalen Stromnetzes und des Stromgroßhandelsmarktes in Mexiko zuständig ist, einen Antrag auf eine Systemauswirkungsstudie im Zusammenhang mit dem voraussichtlichen Strombedarf des Projekts gestellt und treibt damit die Bewertung der elektrischen Infrastruktur voran, die zur Unterstützung der potenziellen zukünftigen Erschließung von Ana Paula erforderlich ist.

Lokales Engagement

Zur Vorbereitung auf die nächsten Entwicklungsphasen baut Heliostar sein langfristiges Engagement für die Gemeinden und die Umwelt in der Umgebung des Projekts Ana Paula weiter aus. Diese Programme konzentrieren sich auf Gesundheit, Bildung, Infrastruktur, lokale Wirtschaftsentwicklung und kulturelles Engagement. Ergänzt werden diese Initiativen durch die Förderung lokaler Lieferanten, Partnerschaften mit Regierungs- und Bildungseinrichtungen, Wiederaufforstungsprogramme sowie die Gründung einer Gemeindebrigade zur Prävention und Bekämpfung von Waldbränden.

Das Unternehmen baut zudem sein System für die Einbindung der lokalen Bevölkerung und das Entwicklungsmanagement auf. Dieses System umfasst die Erstellung einer umfassenden Stakeholder-Karte, die Durchführung sozialer Basisstudien sowie Wesentlichkeits- und Risikobewertungen. Ziel dieses Systems ist es, die Einbindung der Stakeholder zu fördern und Maßnahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinden im Umfeld des Projekts zu unterstützen.

Finanzierung

Heliostar plant, den Bau und die Inbetriebnahme von Ana Paula durch eine Kombination aus intern erwirtschafteten Barmitteln und neuen Projektkrediten zu finanzieren. Das Unternehmen arbeitet mit Hannam & Partners als Berater zusammen, um die Fremdkapitalkomponente des Finanzierungsplans zu arrangieren, und wird im vierten Quartal 2026 verschiedene nicht verwässernde Finanzierungsoptionen verfolgen. Das Unternehmen geht weiterhin davon aus, in den nächsten zwei Jahren aus seinem laufenden Betrieb etwa 150 Millionen Dollar an Barmitteln nach Steuern zu erwirtschaften, um die Finanzierung von Ana Paula zu sichern. Zum 30. Juni 2026 verfügte Heliostar über Barmittel in Höhe von 43,0 Millionen Dollar und hatte keine Schulden.

Nächste Schritte der Machbarkeitsstudie

Standortuntersuchung – Fortführung der Abgrenzungs- und geotechnischen Bohrungen.

Genehmigungsverfahren – Fertigstellung und Einreichung des MIA-R-Genehmigungsantrags.

Metallurgie – Verfeinerung und Optimierung der Prozessparameter für das BIOX-Fließschema und der Auslegungskriterien.

Bergwerksplanung – Optimierte Strossenentwürfe und Zeitplan auf der Grundlage aktualisierter Kriterien des Cut-off-Gehalts.

Wasser – Nach Genehmigung der Wasserkonzession durch die CONAGUA werden Wasserprobebohrungen niedergebracht.

Vorarbeiten – Bewertung von Möglichkeiten zur Beschleunigung ausgewählter Vorarbeiten und Maßnahmen zur Vorbereitung der Bauarbeiten, wie z. B. Vorbereitungsmaßnahmen und Standortvorbereitung.

Finanzierung – Erstellung einer Auswahlliste bevorzugter Kreditgeber für die Durchführung einer detaillierten Due-Diligence-Prüfung.

Einbindung der lokalen Bevölkerung – Durchführung von Schulungsprogrammen zur Förderung der Entwicklung lokaler Lieferanten.

Anmerkung zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung von Ana Paula

Heliostar gab am 6. November 2025 die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung bekannt. Verweise auf die Ergebnisse in dieser Pressemitteilung sind hier ausführlicher dargestellt: Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) ist vorläufiger Natur und umfasst vermutete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um wirtschaftliche Überlegungen darauf anzuwenden, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden; es besteht keine Gewissheit, dass die Ergebnisse der PEA realisiert werden. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Abbauwürdigkeit ist nicht nachgewiesen.

Erklärung der qualifizierten Personen

Gregg Bush, P.Eng., und Stewart Harris, P.Geo., qualifizierte Personen im Sinne der Definition in National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, haben die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und die darin enthaltenen Angaben genehmigt. Herr Bush ist als COO und Herr Harris als Explorationsleiter des Unternehmens tätig.

Über Heliostar Metals Ltd.

Heliostar ist ein aufstrebender Goldproduzent, der sich zum Ziel gesetzt hat, bis zum Ende des Jahrzehnts 500.000 Unzen pro Jahr zu fördern. Der Cashflow aus der unternehmenseigenen Mine La Colorada in Sonora und der Mine San Agustin in Durango unterstützt die Entwicklung der zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Pipeline von Wachstumsprojekten in Mexiko und den USA. Dazu gehören das Vorzeige-Entwicklungsprojekt Ana Paula in Guerrero, das Projekt Cerro del Gallo in Guanajuato, das Projekt San Antonio in Baja Sur, das Projekt Goldstrike in Utah und das Projekt Unga in Alaska.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE:

Charles Funk

President und Chief Executive Officer

Heliostar Metals Limited

E-Mail: info@heliostarmetals.com

Tel.: +1 844-753-0045

Rob Grey

Investor Relations Manager

Heliostar Metals Limited

E-Mail: rob.grey@heliostarmetals.com

Tel.: +1 844-753-0045

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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. In dieser Pressemitteilung verwendete Wörter wie „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „anstreben“, „planen“, „prognostizieren“, „können“, „würden“, „könnten“, „terminieren“ und ähnliche Wörter oder Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: den Abschluss und die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie „Ana Paula“; den Zeitplan, den Umfang und die Ergebnisse der Mineralressourcenschätzung, der metallurgischen Untersuchungen, der technischen Planung, der Genehmigungsverfahren, der Beschaffung, der Vorarbeiten und der Finanzierungsmaßnahmen; den potenziellen Zeitplan für den Bau und die erste Goldproduktion; die potenzielle Lebensdauer der Mine, die Fördermengen, den Durchsatz, die Betriebskosten, die Investitionskosten und die Wirtschaftlichkeit des Projekts; die vom Unternehmen prognostizierten Cashflows aus dem operativen Betrieb; sowie die Pläne des Unternehmens für vierteljährliche Meilenstein-Updates.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf den Abschluss und die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für Ana Paula, die potenzielle Erschließung und den Bau von Ana Paula, den Zeitpunkt einer etwaigen ersten Goldproduktion, die Projektfinanzierung und Kreditvereinbarungen, die prognostizierten Cashflows aus dem operativen Betrieb, die Liquidität, künftige Explorations- und technische Programme sowie den Zeitplan und den Ausgang von Genehmigungsverfahren beruhen auf den angemessenen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen der Unternehmensleitung, die auf deren Erfahrung und Einschätzung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren basieren, die die Unternehmensleitung unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als unrichtig erweisen können. Annahmen wurden unter anderem hinsichtlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und Finanzierungen, der Metallpreise, des Ausbleibens einer Verschärfung von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder andauernder militärischer Konflikte, der Explorations- und Erschließungskosten, der geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten sowie der Fähigkeit des Unternehmens, sicher und effektiv im operativen Betrieb zu arbeiten, und seiner Fähigkeit, Finanzierungen zu angemessenen Konditionen zu erhalten, getroffen.

Diese Aussagen spiegeln die jeweiligen aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Management als vernünftig erachtet werden, denen jedoch erhebliche geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten und Eventualitäten innewohnen. Viele Faktoren, sowohl bekannte als auch unbekannte, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden oder werden können, und das Unternehmen hat Annahmen und Schätzungen auf der Basis oder in Verbindung mit vielen dieser Faktoren gemacht. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: die Preisvolatilität bei Edelmetallen; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in ausländischen Gerichtsbarkeiten; Verzögerungen bei der Regulierung, Genehmigung oder Zulassung; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Explorations- und Bergbauaktivitäten; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung abzuschließen, die alle Risiken auf wirtschaftlich angemessener Basis oder überhaupt abdeckt; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf die Unfähigkeit, einen ausreichenden Cashflow aus dem operativen Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf die Projektfinanzierung und die Ausgabe von Aktien; Risiken und Unabwägbarkeiten, die allen Bergbauprojekten innewohnen, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, metallurgischen Ausbeuten und Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über das Eigentum an Konzessionsgebieten, insbesondere an unerschlossenen Konzessionsgebieten; Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, die Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, anhaltenden militärischen Konflikten und allgemeinen Wirtschaftsfaktoren auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; Arbeitnehmerbeziehungen, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktion des Unternehmens mit den umliegenden Communities; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung, einschließlich der Risiken einer Verringerung der Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte zwischen bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Prozessrisiko; und die Faktoren, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter der Überschrift „Risikofaktoren“ aufgeführt sind. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die zu einer wesentlichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen könnten, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Umstände oder andere Ereignisse widerzuspiegeln, die solche Aussagen oder Informationen beeinflussen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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Die Heliostar Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 1,440EUR auf Tradegate (21. September 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.