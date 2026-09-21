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    Problem mit Flugsicherung

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    Airport-Chaos in Großbritannien

    Für Sie zusammengefasst
    • Störung in Glasgow verursacht Flugverspätungen
    • Mehrere Flughäfen in Schottland melden Verspätungen
    • Nats gerät erneut wegen Systemproblemen in Kritik
    Problem mit Flugsicherung - Airport-Chaos in Großbritannien
    Foto: Arne Dedert - DPA

    GLASGOW (dpa-AFX) - Zum zweiten Mal in diesem Monat stören Probleme mit der Flugsicherung den Luftverkehr im Vereinigten Königreich. Die Flughäfen in Manchester, Edinburgh, Belfast sowie mehrere kleinere Airports in Schottland meldeten Verspätungen und Flugstreichungen.

    Hintergrund sei eine Störung am Flughafen Glasgow Prestwick, teilte das für die Flugsicherung zuständige Unternehmen Nats (National Air Traffic Services) mit. "Flughäfen südlich von Manchester sind weitgehend nicht betroffen, aber Flüge in den Norden und solche, die an schottischen Airports starten, sind derzeit etwas verspätet", sagte ein Sprecher laut der britischen Nachrichtenagentur PA.

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    Kritiker forderten Ablösung von Nats-Chef

    Der Flughafenbetreiber Highlands and Islands Airports teilte mit, wegen des Problems seien Flugpläne an allen seinen Flughäfen beeinträchtigt. Das Unternehmen betreibt elf Airports in Schottland, darunter in Dundee und Inverness und auf der Insel Islay.

    Ein ähnlicher Vorfall hatte vor knapp zwei Wochen in England etliche Flughäfen teils stark beeinträchtigt, darunter die Londoner Airports Heathrow und Gatwick. Hunderte Flüge mussten gestrichen werden. Damit habe der neue Vorfall aber nichts zu tun, betonte der Nats-Sprecher laut PA. Trotzdem wurde erneut Kritik laut. Easyjet teilte mit, der jüngste Vorfall stelle die Widerstandsfähigkeit des Systems von Nats infrage. British Airways bezeichnete die Störung als "enttäuschend".

    Verkehrsministerin Heidi Alexander postete auf X, das Problem sei behoben. Es könne jedoch zu weiteren Verspätungen kommen. "Ich weiß, das wird zutiefst frustrierend sein für Passagiere nach dem vorherigen Problem", so die Labour-Politikerin. Das Unternehmen Nats gehört mehrheitlich dem britischen Staat. Ryanair hatte daher bereits bei dem Vorfall vor zwei Wochen die Ablösung von Nats-Geschäftsführer Martin Rolfe gefordert./cmy/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 7,664 auf Tradegate (21. September 2026, 12:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten.





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