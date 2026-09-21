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    Besonders beachtet!

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    Novo Nordisk Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 21.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Novo Nordisk Aktie bisher Verluste von -4,89 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Novo Nordisk Aktie.

    Besonders beachtet! - Novo Nordisk Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 21.09.2026
    Foto: Novo Nordisk A/S

    Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

    Novo Nordisk Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.09.2026

    Rote Vorzeichen bei Novo Nordisk: Der Kurs rutscht um -4,89 % auf 35,79 ab. Der Kursrückgang der Novo Nordisk Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,17 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,89 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Novo Nordisk abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -9,59 % verkraften.

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    Auf Wochensicht hat die Novo Nordisk Aktie damit -5,53 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,06 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Novo Nordisk einen Rückgang von -13,85 %.

    Novo Nordisk Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,53 %
    1 Monat -12,06 %
    3 Monate -9,59 %
    1 Jahr -28,69 %
    Stand: 21.09.2026, 12:48 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Novo Nordisk Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den anhaltenden Kursverfall der Novo-Nordisk-Aktie von rund 130 auf etwa 35 Euro und die Sorge, dass die 30-Euro-Marke erreicht wird. Anleger sehen charttechnisch keinen Boden; einige verkaufen oder warten ab, andere kaufen wegen der niedrigen Bewertung (KGV etwa 12), Dividende und langfristigen Pipeline-Perspektiven nach. Der Kapitalmarkttag wird als enttäuschend und zu vage bewertet, trotz ambitionierter Umsatz- und Produktziele.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

    Zur Novo Nordisk Diskussion

    Informationen zur Novo Nordisk Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 121,03 Mrd. € wert.

    Novo Nordisk unter Druck - Mittelfristziele enttäuschen


    Die Aktien von Novo Nordisk sind zu Wochenbeginn während des Kapitalmarkttages in London zwischenzeitlich um fast acht Prozent auf 260 Kronen abgesackt. Damit landeten die Papiere des dänischen Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate wieder …

    So schlägt Lilly Novo


    Novo stürzt an der Börse ab, trotz milliardenschwerer Wachstumspläne bis 2035. Der Grund: Ein Patent-Ablauf, der das Geschäftsmodell bedroht, und ein übermächtiger Rivale namens Eli Lilly. Die Aktien von Novo, dem früheren Novo Nordisk, sind am …

    Novo Nordisk bleibt bei Umsatzzielen hinter den Erwartungen zurück - Kurs sinkt


    Der Pharmakonzern Novo Nordisk hat mit seinen mittelfristigen Wachstumsambitionen enttäuscht. Zwar will das Unternehmen bis 2030 aus eigener Kraft im Schnitt pro Jahr genauso schnell wachsen wie die Konkurrenz und die operative Marge mit Blick auf …

    Novo Nordisk Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Novo Nordisk Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Novo Nordisk Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Novo Nordisk

    -4,36 %
    -5,53 %
    -12,06 %
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    -28,69 %
    -57,57 %
    -11,43 %
    +81,19 %
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    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F
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