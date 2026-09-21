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    Besonders beachtet!

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    Infineon Technologies Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 21.09.2026

    Am 21.09.2026 ist die Infineon Technologies Aktie, bisher, um +4,23 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 21.09.2026
    Foto: GUEVEN PURTUL - stock.adobe.com

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Infineon Technologies Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 21.09.2026

    Mit einer Performance von +4,23 % konnte die Infineon Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,77 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Infineon Technologies Aktie. Nach einem Plus von +2,77 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 58,45, mit einem Plus von +4,23 %. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Infineon Technologies in den letzten drei Monaten Verluste von -32,06 % verkraften.

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    Auf Wochensicht steht bei der Infineon Technologies Aktie damit ein Gewinn von +2,54 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,88 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +49,43 % gewonnen.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,54 %
    1 Monat +0,88 %
    3 Monate -32,06 %
    1 Jahr +69,33 %
    Stand: 21.09.2026, 12:49 Uhr

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,14 Mrd. € wert.

    Ölpreisrückgang ermöglicht Kursgewinne


    Die europäischen Börsen starten am Montag erholt in eine möglicherweise richtungsweisende Woche. Wieder sinkende Ölpreise stützten die Kurse und überlagerten die politische Unsicherheit, die in Deutschland nach erneuten Landtagswahlen entstanden …

    Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: Infineon Technologies AG Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 21.09.2026 / 10:23 CET/CEST …

    Marktüberblick: Infineon hui – Volkswagen pfui


    Der deutsche Aktienmarkt verabschiedete sich am Freitag mit deutlichen Verlusten ins Wochenende. Wieder steigende Anleiherenditen, unerwartet kräftige deutsche Erzeugerpreise und der Große Verfall an den Terminbörsen belasteten die Stimmung. Der DAX verlor 1,61 Prozent auf 25.304 Punkte. MDAX und TecDAX gaben um 1,16 respektive 1,22 Prozent nach. In den drei genannten Indizes standen 22 Gewinnern 80 Verlierer gegenüber. Das Abwärtsvolumen dominierte mit 91 Pro...

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Infineon Technologies?

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,24 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +2,81 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +1,18 %. ON Semiconductor legt um +2,15 % zu NIO notiert im Minus, mit -0,47 %.

    Infineon Technologies Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Infineon Technologies

    +3,58 %
    +2,61 %
    +0,88 %
    -32,06 %
    +69,33 %
    +80,68 %
    +57,93 %
    +273,65 %
    -17,53 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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