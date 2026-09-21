Commerzbank Aktie steigt - 21.09.2026

Mit einer Performance von +3,17 % konnte die Commerzbank Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Commerzbank Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,41 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 41,72€, mit einem Plus von +3,17 %. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +6,44 % bei Commerzbank.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um -4,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,31 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Commerzbank eine positive Entwicklung von +13,55 % erlebt.

Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,71 % 1 Monat +5,31 % 3 Monate +6,44 % 1 Jahr +26,20 %

Informationen zur Commerzbank Aktie

Stand: 21.09.2026, 12:49 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,81 Mrd. € wert.

Die Commerzbank-Aktie erholt sich am Montag auf rund 41 €, nachdem sie am Freitag -2,6% verloren hatte. Neue Gespräche zwischen Berlin und UniCredit sowie die noch ausstehende Genehmigung der Europäischen Zentralbank erwecken den Eindruck, die Übernahme stehe unmittelbar bevor. Ganz so einfach ist es nicht: Ein positives EZB-Votum würde UniCredit zwar fast die Kontrolle verschaffen, […] The post Commerzbank-Aktie: Nur noch die EZB – fällt jetzt die letzte Hürde? first appeared on sharedeals.de.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BNP Paribas (A), Banco Santander und Co.

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,16 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +1,39 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +0,89 %. ING Group legt um +1,28 % zu UniCredit notiert im Plus, mit +2,07 %.

Commerzbank Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Commerzbank Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Commerzbank Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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