AIXTRON Aktie steigt am 21.09.2026 kräftig

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von AIXTRON. Mit einer Performance von +4,84 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,96 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AIXTRON Aktie. Nach einem Plus von +1,96 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 36,62€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von AIXTRON in den letzten drei Monaten Verluste von -41,05 % verkraften.

Auf Wochensicht steht bei der AIXTRON Aktie damit ein Gewinn von +0,74 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,44 %. Im Jahr 2026 gab es für AIXTRON bisher ein Plus von +104,64 %.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,74 % 1 Monat -6,44 % 3 Monate -41,05 % 1 Jahr +155,87 %

Informationen zur AIXTRON Aktie

Stand: 21.09.2026, 12:49 Uhr

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,15 Mrd. € wert.

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Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,51 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +2,47 %.

AIXTRON Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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