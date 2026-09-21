LPKF Laser & Electronics Aktie klettert nach oben - +6,48 % - 21.09.2026

Mit einer Performance von +6,48 % konnte die LPKF Laser & Electronics Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,82 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der LPKF Laser & Electronics Aktie. Nach einem Plus von +0,82 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 13,150€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Obwohl sich die LPKF Laser & Electronics Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -58,28 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um +3,52 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,52 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +118,97 % gewonnen.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,52 % 1 Monat -8,52 % 3 Monate -58,28 % 1 Jahr +76,18 %

? wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 21.09.2026, 12:50 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung der LPKF-Aktie: Genannt werden Rückgänge auf 12,25 Euro (minus 5,0 Prozent) und 11,90 Euro (minus 7,8 Prozent) sowie die Kritik, dass das Unternehmen im dritten Jahr in Folge Verluste macht. Zugleich wird eine mögliche Belebung des Geschäfts nach Samsungs zwischenzeitlicher Zurückhaltung diskutiert. Verkäufe zum Jahresende könnten den Kurs zusätzlich belasten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 322,13 Mio. € wert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von LPKF Laser & Electronics?

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,51 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +2,47 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +3,24 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die LPKF Laser & Electronics Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur LPKF Laser & Electronics Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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