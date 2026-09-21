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    AKTIEN IM FOKUS

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    Technologiewerte vor Gipfeltreffen besonders begehrt

    Für Sie zusammengefasst
    • Tech-Aktien profitieren von politischen Gipfeln
    • ASML und Infineon steigen um bis zu vier Prozent
    • US-Chipwerte legen vorbörslich deutlich zu
    AKTIEN IM FOKUS - Technologiewerte vor Gipfeltreffen besonders begehrt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/SEOUL/NEW YORK (dpa-AFX) - Anleger setzen am Montag im Technologiesektor große Hoffnung in anstehende politische Gipfeltreffen. In Asien zogen die Kurse an den technologielastigen Börsen wie etwa in Seoul schon an und in Europa bescherte sie dem Sektorindex nun die größten Gewinne im Branchentableau. In New York zeichnet sich bei Chipwerten ein besonders positiver Auftakt ab.

    Aktien von ASML und Infineon waren im EuroStoxx 50 mit Anstiegen um bis zu vier Prozent unter den führenden Indexwerten. Der Sektorindex Stoxx Europe 600 Technology schaffte es erstmals seit Ende August wieder über seine 21-Tage-Linie und knackte den Korrekturtrend der vergangenen vier Wochen.

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    Am Aktienmarkt sorgte die anstehende Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) für Hoffnung mit Blick auf die Konflikte im Nahen Osten. Zudem äußerten sich Vertreter aber auch optimistisch über Gespräche, die zwischen den USA und China zum KI-Thema geführt werden. "Wir wollen eine gemeinsame Vision hinsichtlich gemeinsamer Ziele und gemeinsamer Bedrohungen", sagte US-Finanzminister Scott Bessent.

    Die Aussicht auf den UN-Gipfel, der am Dienstag beginnt, führte am Montag zu rückläufigen Ölpreisen. US-Präsident Donald Trump erklärte gegenüber Fox News, er wäre am Rande "wahrscheinlich" bereit zu einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian. Außerdem nährte das anstehende Gipfeltreffen zwischen Trump und Chinas Xi Jinping die Hoffnung auf diplomatische Fortschritte im Nahen Osten und beim Thema Handel. Der chinesische Staats- und Parteichef soll an diesem Mittwoch in Washington eintreffen.

    Begehrt waren Tech-Aktien auch, weil Trump trotz der zuletzt gewachsenen Warnungen vor existenziellen Risiken durch KI daran festhalten will, die Entwicklung der Technologie in den USA weiter zu beschleunigen. In der Folge zogen die Kurse von US-Branchengrößen vorbörslich deutlich an. Bei Nvidia , Micron und Intel reichten die erwarteten Gewinne von einem bis sechs Prozent.

    Aus dem erweiterten europäischen Technologisektor schnellten in Zürich die Aktien von AMS-Osram um 18 Prozent hoch. Der Sensoren- und Halbleiterhersteller hat im Bereich des KI-Ausbaus einen technologischen Durchbruch bei Dünnschicht-Oberflächenemittern (VCSELs) erzielt./tih/ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,91 % und einem Kurs von 58,27 auf Tradegate (21. September 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 344,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +53,93 %/+105,23 % bedeutet.





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