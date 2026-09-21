AKTIEN IM FOKUS
Technologiewerte vor Gipfeltreffen besonders begehrt
- Tech-Aktien profitieren von politischen Gipfeln
- ASML und Infineon steigen um bis zu vier Prozent
- US-Chipwerte legen vorbörslich deutlich zu
FRANKFURT/SEOUL/NEW YORK (dpa-AFX) - Anleger setzen am Montag im Technologiesektor große Hoffnung in anstehende politische Gipfeltreffen. In Asien zogen die Kurse an den technologielastigen Börsen wie etwa in Seoul schon an und in Europa bescherte sie dem Sektorindex nun die größten Gewinne im Branchentableau. In New York zeichnet sich bei Chipwerten ein besonders positiver Auftakt ab.
Aktien von ASML und Infineon waren im EuroStoxx 50 mit Anstiegen um bis zu vier Prozent unter den führenden Indexwerten. Der Sektorindex Stoxx Europe 600 Technology schaffte es erstmals seit Ende August wieder über seine 21-Tage-Linie und knackte den Korrekturtrend der vergangenen vier Wochen.
Am Aktienmarkt sorgte die anstehende Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) für Hoffnung mit Blick auf die Konflikte im Nahen Osten. Zudem äußerten sich Vertreter aber auch optimistisch über Gespräche, die zwischen den USA und China zum KI-Thema geführt werden. "Wir wollen eine gemeinsame Vision hinsichtlich gemeinsamer Ziele und gemeinsamer Bedrohungen", sagte US-Finanzminister Scott Bessent.
Die Aussicht auf den UN-Gipfel, der am Dienstag beginnt, führte am Montag zu rückläufigen Ölpreisen. US-Präsident Donald Trump erklärte gegenüber Fox News, er wäre am Rande "wahrscheinlich" bereit zu einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian. Außerdem nährte das anstehende Gipfeltreffen zwischen Trump und Chinas Xi Jinping die Hoffnung auf diplomatische Fortschritte im Nahen Osten und beim Thema Handel. Der chinesische Staats- und Parteichef soll an diesem Mittwoch in Washington eintreffen.
Begehrt waren Tech-Aktien auch, weil Trump trotz der zuletzt gewachsenen Warnungen vor existenziellen Risiken durch KI daran festhalten will, die Entwicklung der Technologie in den USA weiter zu beschleunigen. In der Folge zogen die Kurse von US-Branchengrößen vorbörslich deutlich an. Bei Nvidia , Micron und Intel reichten die erwarteten Gewinne von einem bis sechs Prozent.
Aus dem erweiterten europäischen Technologisektor schnellten in Zürich die Aktien von AMS-Osram um 18 Prozent hoch. Der Sensoren- und Halbleiterhersteller hat im Bereich des KI-Ausbaus einen technologischen Durchbruch bei Dünnschicht-Oberflächenemittern (VCSELs) erzielt./tih/ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,91 % und einem Kurs von 58,27 auf Tradegate (21. September 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 344,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +53,93 %/+105,23 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004
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Die Prognose wurde angehoben. Infineon erwartet inzwischen deutlich stärkeres Umsatzwachstum als noch Anfang des Jahres.
Das AI-Rechenzentrums-Geschäft entwickelt sich schneller als erwartet. Die erwarteten Umsätze aus diesem Bereich wurden auf etwa 1,5–1,6 Mrd. € für 2026 und rund 2,5 Mrd. € für 2027 taxiert.
Infineon investiert zusätzlich in Kapazitäten, weil die Nachfrage nach Leistungshalbleitern für Rechenzentren steigt.
Auf Charttechnik sollte man zwar nicht viel geben, aber es gibt Situationen, wo sie doch recht hat, und das ist immer dann, wenn sie möglichst vielen Anlegern schaden kann und ihnen Verluste bringt (den Rest der Zeit schadet sie Anlegern dadurch, dass sie "nicht recht hat", indem sie Fehlsignale produziert, sodass sie eigentlich immer schädlich ist und jeder die Finger davon lassen sollte).
Rücksetzer dieser Art wirken auf den ersten Blick stark, sind aber aus meiner Sicht im Kontext des Sektors nichts Ungewöhnliches.
Der Halbleiterbereich gehört strukturell zu den volatilsten Segmenten des Marktes. Rücksetzer von mehreren Prozentpunkten innerhalb kurzer Zeit sind dort eher die Regel als die Ausnahme. Entscheidend ist: An der fundamentalen Lage von IFX hat sich durch den heutigen Handelstag nichts geändert. Folglich besteht für mich derzeit kein Handlungsbedarf auf der Verkaufsseite.