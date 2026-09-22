Q2-Zahlen, Kidd und Goldpipeline stärken die Wachstumsstory im Timmins-Camp!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Discovery Mining Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag mit Discovery Mining Ltd. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 22.09.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Discovery Mining Ltd. (WKN: A42FT5) hat sich innerhalb kurzer Zeit von einem Silberentwickler zu einem diversifizierten Edelmetallproduzenten mit einer wachsenden Goldplattform in Kanada entwickelt. Die am 13. August veröffentlichten Zahlen zum zweiten Quartal 2026 unterstreichen diese Transformation eindrucksvoll: Rekordumsatz, deutlich steigende Goldproduktion und ein kräftiger Anstieg der bereinigten Gewinne treffen auf gleichzeitig hohe Investitionen in die bestehenden Betriebe und die nächste Wachstumsphase. Hinzu kommt mit der Übernahme der Kidd Operations ein weiterer strategischer Baustein im Timmins-Camp.

Für Anleger ist dabei entscheidend, dass Discovery (WKN: A42FT5) nicht lediglich von einem einzelnen Projekt abhängig ist. Hoyle Pond und Borden liefern bereits Gold, hinzu kommen weitere Wachstumsprojekte rund um Timmins sowie mit Cordero in Mexiko eines der großen noch nicht entwickelten Silberprojekte. Die Perspektive reicht nach Unternehmensguidance von 260.000 bis 300.000 Unzen Gold im Jahr 2026 bis zu einer langfristig geplanten Produktion von mehr als 500.000 Unzen jährlich. Gleichzeitig steigt allerdings der Kapitalbedarf, und mit der geplanten Expansion wachsen auch die operativen, technischen und finanziellen Risiken.

Rekordumsatz und deutlich höherer Gewinn

Das zweite Quartal 2026 zeigt zunächst die operative Stärke des inzwischen deutlich größeren Unternehmens. Discovery Mining Ltd. (WKN: A42FT5) erzielte einen Umsatz von 319,1 Mio. USD, mehr als doppelt so viel wie die 142,0 Mio. USD im Vergleichszeitraum 2025. Gegenüber dem ersten Quartal 2026 bedeutete dies nochmals einen Anstieg von rund 12 %. Im ersten Halbjahr summierte sich der Umsatz damit auf 604,1 Mio. USD. Allerdings ist beim Vorjahresvergleich zu beachten, dass Discovery erst ab dem 15. April 2025 die Produktion des übernommenen Porcupine-Komplexes in seinen Ergebnissen erfasste. Ein Teil des starken Wachstums ist deshalb auch auf den unterschiedlichen Vergleichszeitraum zurückzuführen.

Das bereinigte Nettoergebnis, eine vom Unternehmen definierte Nicht-GAAP-Kennzahl, erreichte im zweiten Quartal 92,3 Mio. USD beziehungsweise 0,11 USD je Aktie. Damit wurde der Vorjahreswert von 28,4 Mio. USD mehr als verdreifacht und auch das erste Quartal mit 82,7 Mio. USD nochmals übertroffen. Das bereinigte Ergebnis lag damit rund 11 % über dem Vorquartal. Die Differenz zwischen ausgewiesenem und bereinigtem Ergebnis resultierte unter anderem aus einer einmaligen latenten Steuerbelastung von 19,7 Mio. USD, Kaufpreisallokationsanpassungen im Zusammenhang mit Kidd, Kosten aus dem Übergangsservicevertrag sowie Zahlungen an First Nations im Zuge der Kidd-Transaktion.

Auch das EBITDA, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern sowie Abschreibungen, entwickelte sich im Jahresvergleich deutlich positiv. Im zweiten Quartal 2026 erreichte Discovery 170,0 Mio. USD. Das waren rund 208 % mehr als die 55,2 Mio. USD im zweiten Quartal 2025. Gegenüber dem ersten Quartal 2026 mit 177,9 Mio. USD lag das EBITDA zwar leicht niedriger, blieb aber auf vergleichbar hohem Niveau. Im ersten Halbjahr 2026 summierte sich das EBITDA auf 347,9 Mio. USD, nachdem im Vorjahreszeitraum 48,9 Mio. USD erreicht worden waren. Damit hat sich das EBITDA auf Halbjahresbasis mehr als versiebenfacht.

Hinter den Finanzzahlen steht vor allem eine höhere Goldproduktion. Im zweiten Quartal produzierte Discovery im Porcupine-Komplex 67.309 Unzen Gold, 33 % mehr als im vergleichbaren Zeitraum 2025 und 12 % mehr als im ersten Quartal 2026. Verkauft wurden 66.068 Unzen. Im ersten Halbjahr summierte sich die Produktion auf 127.578 Unzen.

Bemerkenswert ist dabei, dass die Produktionssteigerung trotz eines niedrigeren durchschnittlichen Erzgehalts erreicht wurde. Im zweiten Quartal wurden 904.244 Tonnen verarbeitet, gegenüber 698.984 Tonnen im ersten Quartal. Der durchschnittliche Goldgehalt des verarbeiteten Materials lag bei 2,57 g/t, nach 2,96 g/t im Vorquartal. Die Ausbeute erreichte 90,2 %. Der niedrigere Gehalt war laut Unternehmen vor allem auf einen höheren Anteil von Material aus Tagebauquellen und Lagerbeständen zurückzuführen. Die deutlich höheren Durchsatzmengen konnten diesen Effekt mehr als kompensieren.

Auch die Mühle zeigt Fortschritte. Die Verarbeitungskosten je Tonne lagen im zweiten Quartal bei 21,53 USD und damit deutlich unter den 24,94 USD im ersten Quartal. An 49 vollständigen Betriebstagen überschritt die Tagesleistung der Dome Mill 11.000 Tonnen, an elf Tagen wurden sogar mehr als 12.000 Tonnen verarbeitet. Damit gewinnt die vorhandene Infrastruktur zunehmend an Bedeutung für den geplanten Produktionsausbau.

Bei den Kosten ergibt sich dagegen ein gemischteres Bild. Die operativen Cash-Kosten und die All-in Sustaining Costs (AISC), beides Nicht-GAAP-Kennzahlen, lagen im zweiten Quartal bei 1.387 USD je verkaufter Unze beziehungsweise 2.154 USD je Unze. Damit lagen die Werte zwar innerhalb der Jahresprognose, aber über dem Vorjahresquartal. Für das Gesamtjahr erwartet Discovery weiterhin Cash-Kosten von 1.250 bis 1.400 USD und AISC von 1.950 bis 2.250 USD je Unze. Die Gesellschaft rechnet dabei mit einer stärkeren Produktion in der zweiten Jahreshälfte, wodurch sich die Stückkosten verbessern sollen.

Porcupine: Der eigentliche Wachstumsmotor

Der entscheidende Punkt für die Investmentstory liegt damit nicht nur in der aktuellen Goldproduktion, sondern in der Möglichkeit, die vorhandene Infrastruktur im traditionsreichen Timmins-Goldcamp wesentlich intensiver zu nutzen. Discovery verfolgt das Ziel, die jährliche Goldproduktion auf mehr als 500.000 Unzen zu steigern.

Dafür stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Hoyle Pond und Borden liefern bereits Gold, Pamour und Hollinger gehören zu den Entwicklungs- und Wachstumsprojekten. Zusätzlich werden Dome, TVZ und Owl Creek als wichtige Wachstums- beziehungsweise Explorationsziele vorangetrieben. Die Gesellschaft verfügt damit über eine breite Pipeline innerhalb eines räumlich konzentrierten Bergbaudistrikts.

Quelle: Discovery Mining Ltd.

Besonders interessant ist Pamour. Die am 21. Juli veröffentlichten Bohrergebnisse bestätigten eine mineralisierte Struktur über eine Streichlänge von rund vier Kilometer. Die aktuelle NI-43-101-Mineralressource des Tagebauprojekts gemäß Technical Report mit Stichtag 13. Januar 2025 umfasst 64,8 Mio. Tonnen mit 1,30 g/t Gold beziehungsweise 2,70 Mio. Unzen in der Kategorie „angezeigt“ sowie weitere 23,3 Mio. Tonnen mit 1,34 g/t beziehungsweise 1,00 Mio. Unzen in der Kategorie „vermutet“. Dabei handelt es sich um Mineralressourcen, nicht um Mineralreserven. Die Bohrungen zeigten zudem hochgradige Abschnitte an mehreren neuen, nahe der bestehenden Ressource gelegenen Zielgebieten.

Damit könnte Pamour langfristig deutlich mehr sein als nur eine Ergänzung der bestehenden Produktion. Discovery (WKN: A42FT5) arbeitet bereits an der Vorbereitung des Tagebaus und investiert in das sogenannte Pre-Stripping. Gleichzeitig soll die Verarbeitungskapazität erweitert werden. Genau hier kommt die im Juni abgeschlossene Übernahme der Kidd Operations ins Spiel.

Kidd erweitert die industrielle Plattform

Mit dem Abschluss der Übernahme von Kidd am 1. Juni 2026 hat Discovery seine Position im Timmins-Camp nochmals deutlich ausgebaut. Zum Erwerb gehören die Kidd Creek Mine, die Kidd Metallurgical Site sowie das umfangreiche Landpaket von Kidd Creek Timber.

Für die Goldstrategie ist insbesondere die Metallurgiesite interessant. Discovery prüft dort den Aufbau eines neuen konventionellen Goldkreislaufs, der künftig Material aus Pamour, Hoyle Pond, Borden und TVZ verarbeiten könnte.

Quelle: Discovery Mining Ltd.

Die ersten Zahlen aus Kidd sind bereits in den Q2-Ergebnissen enthalten, allerdings nur für einen Monat. Im Juni wurden 102.839 Tonnen verarbeitet. Daraus entstanden 1.286 Tonnen Kupfer und 3.361 Tonnen Zink im Konzentrat. Die entsprechenden Verkäufe beliefen sich auf 1.230 Tonnen Kupfer und 2.967 Tonnen Zink. Der Umsatz aus den Kupfer- und Zinkkonzentraten belief sich auf 29,7 Mio. USD; die 5,3 Mio. USD aus Silberverkäufen wurden als Nebenproduktgutschrift berücksichtigt.

Damit verändert Kidd auch das Metallprofil von Discovery. Aus einem Gold- und Silberunternehmen wird zunehmend ein Multi-Metall-Produzent mit Gold als Kernmetall und zusätzlicher Kupfer-, Zink- und Silberexposition. Gerade Kupfer und Zink können strategisch interessant sein, da sie für Elektrifizierung und industrielle Anwendungen benötigt werden. Gleichzeitig bringt die Integration einer zusätzlichen Mine selbstverständlich neue operative Komplexität mit sich.

Borden: Produktion und Exploration wachsen zusammen

Eine weitere zentrale Säule ist Borden. Die Mine verfügt über eine große Landposition im Abitibi-Gürtel und ist bereits Teil der aktuellen Goldproduktion. Gleichzeitig zeigen die laufenden Bohrungen, dass die bekannte Mineralisierung noch nicht ausgeschöpft ist.

Die am 10. August veröffentlichten Ergebnisse fassten 21 Bohrungen mit insgesamt 7.036 Meter zusammen. Für das gesamte in der Meldung ausgewiesene Programm nennt die vollständige Darstellung einschließlich Oberflächen- und Untertagebohrungen 22 Bohrungen über 7.411,6 Meter. Die Main Zone wurde dabei um mehr als einen halben Kilometer nach Nordosten in Fallrichtung erweitert. Zu den gemeldeten Treffern gehörten beispielsweise 9,16 g/t Gold über 25,9 Meter einschließlich 18,40 g/t über 4,0 Meter sowie mehrere weitere breite und hochgradige Abschnitte. Auch die East Lower Zone wurde bestätigt und erweitert.

Für Discovery ist das aus zwei Gründen relevant. Zum einen kann zusätzliche Mineralisierung langfristig die Lebensdauer beziehungsweise die Produktionsbasis der bestehenden Mine stärken. Zum anderen könnte die vorhandene Infrastruktur durch weitere Ressourcen effizienter genutzt werden.

Fazit: Produzent mit umfangreicher Wachstumspipeline

Discovery Mining Ltd. (WKN: A42FT5) hat sich in kurzer Zeit zu einem deutlich größeren und diversifizierteren Edelmetallunternehmen entwickelt. Die Q2-Zahlen bestätigen diese Transformation. Gleichzeitig besitzt Discovery mit Pamour, Borden, Dome, TVZ und Owl Creek eine umfangreiche Pipeline, die weit über die aktuelle Produktion hinausgeht.

Besonders interessant ist die Kombination von Produktion, Infrastruktur und Exploration. Die Übernahme von Kidd könnte die vorhandene Verarbeitungsinfrastruktur im Timmins-Camp zu einem wichtigen Baustein für den nächsten Wachstumsschub machen. Gleichzeitig kann Cordero eine große Silberoption hinzusteuern, die bei erfolgreicher Genehmigung, Finanzierung und Entwicklung einen erheblichen zusätzlichen Unternehmenswert schaffen könnte.

Seit den Q2-Zahlen hat Discovery seine Führungsstruktur aktualisiert: Am 7. September 2026 wurden William („Bill“) Shaver in den Verwaltungsrat berufen und Ewan Downie zum Advisor to the President, CEO and Chairman ernannt. Zudem wurden Eric Kallio zum Executive Vice President, Exploration, und Mark Utting zum Executive Vice President, Investor Relations and Communications befördert.

Die Gesellschaft muss nun beweisen, dass sich die umfangreichen Investitionen in höhere Produktion und niedrigere Stückkosten übersetzen lassen. Gleichzeitig müssen die zahlreichen Explorationsziele in belastbare Ressourcen und wirtschaftlich nutzbare Lagerstätten überführt werden. Die Chancen sind mit hohen Anforderungen an Kapitaldisziplin und operative Umsetzung verbunden.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Dieser Beitrag erscheint im Auftrag von Discovery Mining Ltd.

Bezahlte Beziehung: Die Swiss Resource Capital AG unterhält mit Discovery Mining Ltd. eine entgeltliche, nicht erfolgsabhängige IR-Beraterbeziehung. Die Vorbereitung und Veröffentlichung dieses Beitrags erfolgt im Rahmen dieser entgeltlichen Zusammenarbeit.

Dieser Beitrag ist eine bezahlte Unternehmensinformation beziehungsweise Marketingkommunikationund keine unabhängige Finanzanalyse. Er stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren dar und enthält kein individuelles Anlageberatungsergebnis.

Es werden insbesondere kein Kursziel, keine konkrete Kauf-, Verkaufs- oder Halteempfehlung und kein individueller Anlagehorizont abgegeben. Zwischen dem Leser und der SRC swiss resource capital AG beziehungsweise dem Autor kommt durch diese Veröffentlichung kein Beratungsvertrag zustande.

Die redaktionelle Darstellung dient ausschließlich der allgemeinen Information über das Unternehmen, dessen Geschäftsentwicklung, Projekte, Chancen und Risiken.

Quellen und Methodik

Die im Beitrag enthaltenen Tatsachenangaben beruhen auf öffentlich zugänglichen Unternehmensmeldungen, Finanzberichten, technischen Berichten und weiteren konkret zugrunde gelegten öffentlichen Quellen. Unternehmensangaben, zukunftsgerichtete Aussagen und redaktionelle Einordnungen werden nach bestem Wissen voneinander getrennt.

Die englischsprachigen Originalmeldungen, technischen Berichte und regulatorischen Veröffentlichungen des Unternehmens sind für deren jeweiligen Inhalt maßgeblich. Die deutschsprachige Darstellung wurde redaktionell erstellt und kann gegenüber den Originalquellen zusammenfassen oder vereinfachen.

Für die im Beitrag behandelten Sachverhalte wurden insbesondere die offiziellen Unternehmensmitteilungen vom 13. August 2026 (Q2 2026), 10. August 2026 (Borden), 21. Juli 2026 (Pamour), 1. Juni 2026 (Abschluss der Kidd-Übernahme), 1. Juli 2026 (Namensänderung) und 7. September 2026 (Managementänderungen) herangezogen. Intro-Bild: Discovery Mining

Nicht-GAAP-Kennzahlen wie EBITDA, Adjusted Net Earnings, Free Cash Flow, Cash Costs und AISC sind Unternehmenskennzahlen. Sie sind nicht notwendigerweise standardisierte Größen und sollten nur zusammen mit den entsprechenden Definitionen und Überleitungen des Unternehmens beurteilt werden.

Technische und wissenschaftliche Angaben zu Mineralprojekten beruhen auf den jeweiligen Veröffentlichungen des Unternehmens und den darin genannten Qualified Persons. Explorationsergebnisse, Mineralressourcen und Mineralreserven dürfen nicht miteinander gleichgesetzt werden. Insbesondere stellen Bohrergebnisse außerhalb einer bestehenden Ressource nicht automatisch eine wirtschaftlich abbaubare Lagerstätte oder Reserve dar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Beitrag kann zukunftsgerichtete Aussagen und Erwartungen enthalten, insbesondere hinsichtlich zukünftiger Produktionsmengen, Kosten, Investitionen, Explorationsergebnisse, Ressourcenschätzungen, Minenentwicklung, Verarbeitungskapazitäten, Genehmigungen, Finanzierung, Projektzeitplänen und der möglichen Entwicklung von Cordero sowie der Porcupine- und Kidd-Aktivitäten.

Solche Aussagen beruhen auf den zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung verfügbaren Informationen, Annahmen und Einschätzungen und stellen keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von den dargestellten Erwartungen abweichen.

Zu den wesentlichen Einflussfaktoren zählen insbesondere Veränderungen der Preise für Gold, Silber, Kupfer, Zink und andere Rohstoffe, Wechselkurse, Inflation, Energie- und Lohnkosten, Verfügbarkeit von Kapital, Finanzierungskosten, Genehmigungen, Umweltauflagen, technische und geologische Risiken, metallurgische Ergebnisse, Produktions- und Verarbeitungsleistungen, Arbeitskräfteverfügbarkeit, Infrastruktur, Lieferketten, politische und regulatorische Veränderungen, Handelsbeschränkungen, Steuern, Beziehungen zu Gemeinden und indigenen Gruppen sowie Risiken im Zusammenhang mit Akquisitionen und der Integration von Unternehmen und Anlagen.

Bei Cordero kommen insbesondere die Risiken der Projektfinanzierung, Genehmigung, Energieversorgung, Wasserverfügbarkeit, Kostenentwicklung und des Betriebs in Mexiko hinzu.

Es besteht keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Entwicklungen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Risikohinweis

Aktien von Rohstoff- und Bergbauunternehmen können erheblichen Kursschwankungen unterliegen und zeitweise nur eingeschränkt liquide sein. Der Wert einer Beteiligung kann sowohl steigen als auch fallen; ein vollständiger Verlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.

Insbesondere bei Bergbauunternehmen können sich Veränderungen der Rohstoffpreise, der Reserven und Ressourcen, der Produktionskosten, der metallurgischen Gewinnungsraten, der Genehmigungslage, der Finanzierungssituation und der politischen oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erheblich auf die Bewertung auswirken.

Auch eine positive Exploration ist keine Garantie für eine wirtschaftlich rentable zukünftige Produktion. Ebenso stellen historische Produktionsdaten, Mineralressourcen oder Reserven keine Garantie für zukünftige Produktion oder wirtschaftlichen Erfolg dar.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Anleger die vollständigen Unternehmensunterlagen, regulatorischen Veröffentlichungen und technischen Berichte prüfen und gegebenenfalls unabhängigen fachkundigen Rat einholen.

Interessenkonflikte und Vergütung

I. Eigene Positionen: Nach den für diesen Beitrag zugrunde gelegten Angaben halten die Swiss Resource Capital AG und der Autor keine Long- oder Short-Positionen in Discovery Mining Ltd.; insbesondere bestehen keine Netto-Positionen von mindestens 0,5 %.

II. Vergütung / Unternehmensbeziehung: Discovery Mining Ltd. vergütet die Swiss Resource Capital AG im Rahmen einer entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beraterbeziehung. Der vorliegende Beitrag wird im Rahmen dieser Beziehung erstellt und veröffentlicht.

III. Weitere Beziehungen: Es bestehen innerhalb der vergangenen zwölf Monate keine Market-Making-, (Co-)Lead-Manager- oder Investmentbanking-Beziehungen zwischen SRC und Discovery Mining Ltd.

IV. Beteiligungen: Nach den zugrunde gelegten Angaben hält Discovery Mining Ltd. keine Beteiligung von mindestens 5 % an der Swiss Resource Capital AG; ebenso halten SRC und der Autor keine Beteiligung von mindestens 0,5 % an Discovery Mining Ltd.

Regulatorische Einordnung

Die Veröffentlichung ist bewusst als bezahlte Unternehmensinformation ohne individuelle oder allgemeine Anlageempfehlung, ohne Kursziel und ohne formalen Anlagehorizont ausgestaltet.

Für den Fall, dass Inhalt oder Verbreitungsform künftig einen empfehlenden Charakter im Sinne der Marktmissbrauchsregeln erhalten, ist eine erneute regulatorische Prüfung erforderlich. Die Anforderungen an eine objektive Darstellung und die Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten nach Art. 20 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 bleiben unberührt. Ebenso sind die einschlägigen Anforderungen des WpHG, insbesondere §§ 85 und 86 WpHG, zu berücksichtigen.

Für die kanadische Rechtsordnung wird ausdrücklich offengelegt, dass es sich um eine Kommunikation im Auftrag von Discovery Mining Ltd. handelt und dass die SRC swiss resource capital AG hierfür vergütet wird. Die Veröffentlichung ist nicht als unabhängige Analyse einer vom Unternehmen unabhängigen Partei zu verstehen. Die Offenlegung erfolgt in klarer und hervorgehobener Form entsprechend den von der British Columbia Securities Commission für Promotional Communications beschriebenen Grundsätzen.

Einsatz KI-gestützter Systeme

Bei Recherche, Auswertung, Strukturierung und sprachlicher Bearbeitung können KI-gestützte Systeme als redaktionelle Hilfsmittel eingesetzt werden. Die redaktionelle Verantwortung für den veröffentlichten Beitrag liegt bei der SRC swiss resource capital AG. KI-Systeme ersetzen weder die Prüfung der zugrunde liegenden Quellen noch eine unabhängige fachliche, technische, rechtliche oder finanzielle Prüfung.

Haftungsausschluss

Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der verwendeten Informationen kann trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr übernommen werden. Maßgeblich bleiben die Originalunterlagen des Unternehmens und die dort enthaltenen rechtlichen, technischen und finanziellen Hinweise.

Eine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der veröffentlichten Informationen entstehen, wird – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie wegen der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Im Übrigen ist die Haftung – soweit gesetzlich zulässig – auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Keine Anlageentscheidung sollte ausschließlich auf Grundlage dieser Veröffentlichung getroffen werden.