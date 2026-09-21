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    Besonders beachtet!

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    Basler Aktie schießt durch die Decke - 21.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Basler Aktie bisher um +9,06 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Basler Aktie.

    Besonders beachtet! - Basler Aktie schießt durch die Decke - 21.09.2026
    Foto: Basler AG

    Basler AG entwickelt und produziert Industriekameras und Bildverarbeitungslösungen für Automatisierung, Medizintechnik, Verkehr und Retail. Kernprodukte sind Machine-Vision-Kameras, Embedded-Vision-Systeme und Software. Basler zählt zu den führenden Anbietern im industriellen Bildverarbeitungsmarkt. Wichtige Wettbewerber: Allied Vision, Teledyne FLIR, IDS, Cognex. Stärken: breites Portfolio, hohe Zuverlässigkeit, starke OEM-Beziehungen, globale Vertriebsstruktur.

    Basler Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 21.09.2026

    Positive Vorzeichen bei Basler: Der Kurs klettert um +9,06 % auf 24,075. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Der Kurs der Basler Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -29,10 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Basler Aktie damit um +6,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,11 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Basler eine positive Entwicklung von +44,75 % erlebt.

    Während Basler heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,59 %.

    Basler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,24 %
    1 Monat -1,11 %
    3 Monate -29,10 %
    1 Jahr +24,58 %
    Stand: 21.09.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur Basler Aktie

    Es gibt 32 Mio. Basler Aktien. Damit ist das Unternehmen 733,95 Mio.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Teledyne Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,14 %. SONY GROUP CORPORATION notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

    Basler Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Basler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Basler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Basler

    +8,62 %
    +5,47 %
    -0,45 %
    -29,39 %
    +20,50 %
    +97,32 %
    -56,27 %
    +231,62 %
    +150,63 %
    ISIN:DE0005102008WKN:510200
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