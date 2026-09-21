IG Metall protestiert gegen Einschnitte in Autobranche

Dass es in der nächsten Zeit bei MB und auch bei den meisten anderen Autobauern noch ungemütlicher wird, kann sehr gut sein! Das ist übrigens auch einer der Gründe warum ich jetzt mehrfach gekauft habe. Meine Strategie ist antizyklisch ausgerichtet, ich rechne aber nicht damit bei meinen jeweiligen Teilkäufen immer den tiefsten Kurs zu treffen - wenn ich das könnte, würde ich eher Lotto spielen und damit mehr Geld verdienen. 😉





Ich möchte jetzt gar nicht auf die Qualität der Marke oder die momentan niedrige Bewertung an der Börse groß eingehen, das weißt Du sicher alles selbst. Siehe Dir mal den Kursverlauf der letzten Jahre von MB an, sobald der Markt dreht, stehen wir wieder bei Kursen von über 75 Euro! Und wenn der Automarkt dreht, wird Mercedes mit seiner starken Marke deutlich profitieren - wem das nicht klar ist, der sollte sich lieber von der Börse fernhalten. 🤗









Gruss Lynx