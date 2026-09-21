ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt fairen Wert für Volkswagen auf 73 Euro - 'Halten'
- DZ Bank senkt Volkswagens fairen Wert auf 73 Euro
- Einstufung bleibt trotz Margenrisiken auf Halten
- Margenprognose 2026 sinkt und belastet Sentiment
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Volkswagen von 75 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die deutlich gesenkte Margenprognose für 2026 "dürfte das Sentiment spürbar belasten und lässt die erwartete Margenverbesserung bis 2030 zunehmend ambitionierter erscheinen", schrieb Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er habe seine Schätzungen für 2026 spürbar und für die Folgejahre leicht reduziert./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 10:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 75,62 auf Tradegate (21. September 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -3,46 %/+58,69 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 73 Euro
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Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039
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Die als energisch verkaufte Formelharmonie https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/vw-sparplan-102.html ist letztlich eine Einigung auf Untätigkeit und kognitive Verweigerung jetzt. Man erzählt was von agil und lässt neben Chancen auch Notwendigkeiten liegen, offensichtlich fehlt schon Erneuerungswille und die gemeinsame Zukunftsplünderung soll so bleiben. Dabei ist die Aufgabe klar, Kosten runter und vom Markt her denken. Ein Marktführungskonzept ist bei der Erbmasse nicht schwer, falls die Klüngelwirtschaft angegangen wird.
Ich jedenfalls habe dem Diesel, Heizöl, Benzin und Gas tschüss gesagt. Jetzt bleibt am Ende des Monats richtig Geld über weil regenerativ einfach günstig ist und es man selbst in der Hand hat. Egal was in der Welt los ist. 800 km geladen am WE. Kostet gerade mal 10€ da weniger Einspeisung. Man merkt es einfach nicht, dass man für Mobilität Geld ausgibt, wenn einmal investiert wurde
Gewinnwarnung, was bitte ist eine Gewinnwarnung?