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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank senkt fairen Wert für Volkswagen auf 73 Euro - 'Halten'

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank senkt Volkswagens fairen Wert auf 73 Euro
    • Einstufung bleibt trotz Margenrisiken auf Halten
    • Margenprognose 2026 sinkt und belastet Sentiment
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank senkt fairen Wert für Volkswagen auf 73 Euro - 'Halten'
    Foto: Ole Spata - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Volkswagen von 75 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die deutlich gesenkte Margenprognose für 2026 "dürfte das Sentiment spürbar belasten und lässt die erwartete Margenverbesserung bis 2030 zunehmend ambitionierter erscheinen", schrieb Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er habe seine Schätzungen für 2026 spürbar und für die Folgejahre leicht reduziert./rob/gl/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 10:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 75,62 auf Tradegate (21. September 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -3,46 %/+58,69 % bedeutet.


    Rating: Halten
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 73 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 73,00, was einem Rückgang von -3,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Gewinnwarnung und mögliche weitere Kursrückgänge. Einige halten VW trotz der Belastungen für deutlich unterbewertet und verweisen auf ein angehobenes Porsche-Kursziel sowie mögliche spätere Kaufempfehlungen. Fundamental kritisiert werden die verspätete SSP-Plattform (erst 2029), der Rückstand bei Elektroautos, drohende Marktanteilsverluste an BMW und zu hohe Kosten. Andere betonen, dass VW weiterhin Gewinne erzielt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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