First Phosphate gibt die Veröffentlichung einer von Fachkollegen begutachteten Studie über die magmatische Phosphatlagerstätte Bégin-Lamarche im Fachblatt Ore Geology Reviews bekannt

Saguenay, Québec / 21. September 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: PHOS) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass die magmatische Phosphatlagerstätte Bégin-Lamarche des Unternehmens Gegenstand einer wissenschaftlich begutachteten Studie in Ore Geology Reviews (veröffentlicht auf ScienceDirect) war, einer führenden wissenschaftlichen Fachzeitschrift mit Schwerpunkt auf Erzgenese und Exploration.

Die Studie beleuchtet die Entstehung der wirtschaftlich nutzbaren, phosphatreichen Schichten auf der Lagerstätte Bégin-Lamarche. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese Schichten einen geringen Gehalt an Chlor und anderen Spurenelementen aufweisen. Dadurch eignen sie sich als potenzielle hochreine Phosphatquelle für die Herstellung von gereinigter Phosphorsäure („PPA“) – einem entscheidenden Vorprodukt bei der Herstellung von Lithium-Eisenphosphat („LFP“) als aktivem Material für Batteriekathoden.

Die vollständige, von Fachkollegen begutachtete Veröffentlichung ist über ScienceDirect unter folgendem Link abrufbar:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169136826000375?vi ...

Die von Wissenschaftlern der Queen’s University und der Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) verfasste Studie konzentriert sich auf die geologische Charakterisierung der Zonen Mountain, North und South der magmatischen Phosphatlagerstätte Bégin-Lamarche des Unternehmens. Diese ist Teil der 1,14 Mrd. Jahre alten Lac-Saint-Jean-Anorthosit-Suite („LSJA“) – dem größten Anorthosit-Komplex der Welt.

Durch detaillierte mineralogische, petrologische und geochemische Analysen untermauert die Studie zudem die strategische Bedeutung des magmatischen Phosphats aus Québec als sichere nordamerikanische Rohstoffquelle, die die Strategie der vertikalen Integration von First Phosphate entlang der LFP-Batterie-Lieferkette unterstützen kann.

Die Schlussfolgerungen der Studie sind im Folgenden zusammengefasst:

Die Lagerstätte Bégin-Lamarche befindet sich in Massiv-Anorthosit sowie in damit verbundenen Nelsoniten und oxidhaltigen Apatit-mafischen bis ultramafischen Gesteinen der Lac-Saint-Jean-Anorthosit-Suite. Apatit stellt die primäre Phosphatmineralisierung dar, was den magmatischen Ursprung sowie die geologische Kontinuität der phosphathaltigen Zonen in den Zonen Mountain, North und South bestätigt. Die Analyseergebnisse zeigen, dass die Phosphatmineralisierung die Gewinnung eines hochgradigen Phosphatkonzentrats ermöglicht. Tests weisen auf Konzentratgehalte von etwa 40 % P₂O₅ hin. Dieser Wert liegt über dem weltweiten Durchschnitt für magmatische Phosphatkonzentrate und untermauert die Eignung für die PPA-Produktion. Die geochemische Charakterisierung zeigt im Gegensatz zu den üblicherweise mit sedimentären Phosphatlagerstätten assoziierten Gehalten geringe Gehalte an schädlichen Spurenelementen. Solch niedrige Konzentrationen an schädlichen Spurenelementen verbessern das Potenzial für die Herstellung von hochreinem PPA, das sich für Anwendungen bei der Herstellung von LFP-Kathodenaktivmaterial eignet. Die Geometrie, Mächtigkeit und das oberflächennahe Vorkommen bestimmter Phosphatschichten lassen auf günstige Bedingungen für potenzielle Tagebau-Szenarien schließen, vorbehaltlich weiterer technischer Untersuchungen und Minenplanungsstudien, und untermauern damit das langfristige Entwicklungspotenzial der Lagerstätte.

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Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für die Erkundung weiterer magmatischer Phosphatschichten im gesamten Anorthosit-Vorkommen von Québec, die für die Produktion von LFP-Batterien geeignet sind. Die Ergebnisse lassen sich möglicherweise auf andere phosphathaltige Anorthosite weltweit übertragen und bieten neue Einblicke für die Erschließung hochreiner Phosphatvorkommen.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Angaben über First Phosphate wurden von Steeve Lavoie, P.Geo., geprüft und genehmigt. Herr Lavoie ist Chefgeologe von First Phosphate und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure of Mineral Projects („NI 43-101“).

Über ScienceDirect

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Über First Phosphate Corp

First Phosphate (NASDAQ: PHOS) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein Mineralexplorations-, Entwicklungs- und Cleantech-Unternehmen, das sich dem Aufbau und der Rückverlagerung einer vertikal integrierten Lieferkette für die Produktion von LFP-Batterien nach Nordamerika widmet und alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit. Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Québec (Kanada), stellt eine seltene magmatische Phosphatressource in Nordamerika dar, die hochreines Phosphat liefert, das sich durch einen sehr geringen Gehalt an Verunreinigungen auszeichnet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steeve Lavoie

Chief Geologist

Tel: +1 (418) 815-5416

Investor Relations: https://firstphosphate.com/investors

Media Relations: https://firstphosphate.com/contact

Website: www.FirstPhosphate.com

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Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

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Die First Phosphate Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,46 % und einem Kurs von 1,452EUR auf Tradegate (21. September 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.