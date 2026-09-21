GOLDMAN SACHS stuft Axa auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Axa von 48,50 auf 50,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker hob am Freitag im Nachgang des Investorentags seine Ergebnisschätzungen für 2027 bis 2030 im Schnitt um 3,8 Prozent an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 17:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 17:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 44,53EUR auf Tradegate (21. September 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Andrew Baker
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 48,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andrew Baker
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
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