ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Axa auf 50 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt Axa-Kursziel auf 50 Euro
- Axa bleibt bei Goldman Sachs auf Buy eingestuft
- Schätzungen 2027 bis 2030 steigen um 3,8 Prozent
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Axa von 48,50 auf 50,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker hob am Freitag im Nachgang des Investorentags seine Ergebnisschätzungen für 2027 bis 2030 im Schnitt um 3,8 Prozent an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 17:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AXA Aktie
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Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AXA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
AXA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +7,58 %/+21,02 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 50 Euro
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Community Beiträge zu AXA - 855705 - FR0000120628
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Na also - Die AXA habe ich noch - das hat sich mit 5 % plus noch nicht so gelohnt aber da waren noch dieses Jahr mit schönen Gewinnen mitgenommen: