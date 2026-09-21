Goldman hebt Ziel für Axa auf 50 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AXA Aktie

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 44,62 auf Tradegate (21. September 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AXA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

AXA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +7,58 %/+21,02 % bedeutet.