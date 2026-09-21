Aktionäre müssen Beitrag leisten

Jetzt ist auf einmal wieder Weltuntergang und das Ende des Abendlandes da! 😂

Schaut euch doch mal die Fakten an: Historisch gesehen steht der Aktienkurs aktuell auf dem Niveau von 2009!! Im Jahr 2009 hat ein neuer 911er rund 65.000 € gekostet – heute zahlt man dafür schnell mal 200.000 €. Da passt die fundamentale Bewertung doch hinten und vorne nicht zusammen!

Dazu kommt: Die Holding hat eine Cash-Reserve von über 40 Milliarden €, hält die Mehrheit an VW – und zu diesem Konzern gehören Perlen wie Lamborghini, Bentley, usw. Aber wie immer schmeißen die Market Maker und die Medien ihre Gehirnwäsche-Nachrichten an, damit die Meme-Trader in Panik verkaufen und ihnen die Stücke spottbillig überlassen.

Genau einen Tag vorher, am Donnerstag, hebt ein Analyst das Kursziel für die Porsche AG von 44 € auf 55 € an! Die Aktie ist extrem stark unterbewertet und die MM haben sie genau dorthin gedrückt, wo sie sie haben wollten. Nicht ohne Grund haben die großen Hedgefonds in den letzten Monaten massiv aufgesammelt! Alles unter 30 € ist ein klarer Strong Buy.

Sobald der Markt gründlich bereinigt ist, kommen ganz überraschend wieder die "Push-News" nach oben. Dann heißt es plötzlich überall: "Huch, Elektroautos sind in der Herstellung ja doch viel günstiger, man braucht weniger Personal und die Margen sind gigantisch! Bla bla bla..."

Das Spiel ist immer dasselbe: Erst Panik schüren, günstig einsammeln und dann die nächste Rallye einläuten.





Glaubt ihr wirklich, dass die Großen ihre Positionen in den letzten Monaten so erheblich aufgestockt und nachgekauft hätten, wenn das hier eine "Depotleiche" wäre? Ganz im Gegenteil: Die Big Player einige bis zu 48% aufgestockt !!! haben ihre Bestände deutlich aufgestockt!





Top 25 shareholders own 58.08% of the company Daten Aktualisiert August 2026

Ownership Name Shares Current Value Change % Portfolio %

50% Familie Porsche Beteiligung GmbH 153,125,000 €4.4b 0% no data

2.65% BlackRock, Inc. 8,126,985 €231.0m -7.03% no data

1.36% Norges Bank Investment Management 4,172,959 €118.6m 47.3% 0.01%

0.75% Dimensional Fund Advisors LP 2,299,497 €65.4m -0.9% 0.01%

0.4% Deutsche Asset & Wealth Management 1,236,584 €35.1m 0% 0.01%

0.4% Geode Capital Management, LLC 1,233,453 €35.1m 4.13% no data

0.33% Amundi Asset Management SAS 1,016,221 €28.9m -3.6% no data

0.28% FMR LLC 867,953 €24.7m 7.1% no data

0.17% State Street Investment Management 514,214 €14.6m 1.72% no data

0.16% Cobas Asset Management, SGIIC, SA 496,627 €14.1m 95.7% 0.42%

0.16% Aberdeen Group Plc 486,174 €13.8m 0% 0.01%

0.16% First Trust Advisors LP 475,784 €13.5m 48.1% 0.01%

0.14% UBS Asset Management AG 433,554 €12.3m 2.77% no data

0.14% Deka Investment GmbH 413,431 €11.7m 0% 0.01%

0.12% Charles Schwab Investment Management, Inc. 381,057 €10.8m -13.9% no data

0.12% PGIM, Inc. 371,840 €10.6m 0% 0.01%

0.11% Phoenix Unit Trust Managers Limited 330,954 €9.4m 0% 0.02%

0.096% Canada Pension Plan Investment Board 295,000 €8.4m 0% no data

0.088% Sjunde AP-fonden 270,087 €7.7m 0% 0.01%

0.083% American Century Investment Management Inc 254,920 €7.2m 7.98% no data

0.076% Goldman Sachs Asset Management, L.P. 233,268 €6.6m 34.8% no data

0.073% Victory Capital Management Inc. 224,820 €6.4m 0% no data

0.07% Invesco Capital Management LLC 213,118 €6.1m 0.72% no data

0.065% Commerzbank AG 198,493 €5.6m -2.77% 0.03%

0.063% Pictet Asset Management Limited 191,587 €5.4m 0% no data



