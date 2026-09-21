VW-Betriebsratschefin
Aktionäre müssen Beitrag leisten
- Cavallo fordert Anteilseigner zur Krisenhilfe auf
- Dividenden sollen zur Transformation im Unternehmen bleiben
- Zehntausende Stellen und VW-Werke sind bedroht
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Angesichts der Krise bei Europas größtem Autobauer fordert VW -Betriebsratschefin Daniela Cavallo einen Beitrag der Anteilseigner. "Auch unsere Aktionärinnen und Aktionäre müssen ihren Teil zur Krisenbewältigung beisteuern. Dazu gehört, dass so viel Geld wie möglich im Unternehmen bleibt, um die teure Transformation zu finanzieren", sagte Cavallo laut Mitteilung bei einer Aktion im VW-Stammwerk in Wolfsburg. Sie dürften nicht nur in Richtung Belegschaften schauen und dort Verzicht verlangen. Größter VW-Anteilseigner ist die Eigentümerfamilie Porsche-Piech, die ihre Aktien in der Beteiligungsgesellschaft Porsche SE gebündelt hat. Zweitgrößter Aktionär ist das Land Niedersachsen.
Nach Cavallos Darstellung können Großaktionäre derzeit nicht steuerfrei auf Teile der Gewinnausschüttung verzichten. "Man kann nämlich nicht von Teilen seiner Dividende zurücktreten und sie im Unternehmen lassen - weil dann trotzdem volle Steuern darauf anfallen", sagte Cavallo. Aus dem Verzicht würde sogar ein Negativ-Geschäft werden. Sie erwarte deshalb von der Politik, den "Weg freizumachen dafür, dass beim Verzicht auf Teile der Dividende keine Steuer anfällt. Das wäre ein gutes, neues Instrument, das in diese Zeit passt."
Zehntausende Stellen bei VW bedroht
Cavallo sprach den Angaben nach im Stammwerk vor Tausenden Beschäftigten, die per Sternmarsch in eine Halle im Zentrum des Werks gekommen waren. Im Anschluss fand dort eine reguläre Betriebsversammlung statt. Volkswagen steht aktuell im Fokus der Branchenkrise: Neben dem bereits vereinbarten Abbau von 50.000 Stellen in Deutschland will der Konzernvorstand weitere 50.000 Jobs weltweit streichen. Außerdem ist die Zukunft der VW-Werke in Emden, Hannover und Zwickau sowie des Audi-Standorts Neckarsulm offen.
Die IG Metall hat am Montag zu Aktionen an bundesweit mehr als 200 Orten aufgerufen. Erwartet wurden über 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Medien waren bei der Aktion auf dem VW-Werksgelände in Wolfsburg nicht zugelassen. Das hatte das Management um Konzernchef Oliver Blume nach Angaben von Betriebsrat und IG Metall in der vergangenen Woche verfügt./jwe/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 75,66 auf Tradegate (21. September 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -3,41 %/+58,77 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Porsche Holding SE - PAH003 - DE000PAH0038
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Die Holding hat eine Cash-Reserve von über 40 Milliarden € Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gif
|30.06.2026
|Mio. €
|Cash / flüssige Mittel
|587
|Termingelder
|884
|Wertpapiere
|446
|Bruttoliquidität
|1.917
|ungezogene Kreditlinie
|500
|Finanzschulden
|6.899
|Nettoverschuldung
|4.982
Jetzt ist auf einmal wieder Weltuntergang und das Ende des Abendlandes da! 😂
Schaut euch doch mal die Fakten an: Historisch gesehen steht der Aktienkurs aktuell auf dem Niveau von 2009!! Im Jahr 2009 hat ein neuer 911er rund 65.000 € gekostet – heute zahlt man dafür schnell mal 200.000 €. Da passt die fundamentale Bewertung doch hinten und vorne nicht zusammen!
Dazu kommt: Die Holding hat eine Cash-Reserve von über 40 Milliarden €, hält die Mehrheit an VW – und zu diesem Konzern gehören Perlen wie Lamborghini, Bentley, usw. Aber wie immer schmeißen die Market Maker und die Medien ihre Gehirnwäsche-Nachrichten an, damit die Meme-Trader in Panik verkaufen und ihnen die Stücke spottbillig überlassen.
Genau einen Tag vorher, am Donnerstag, hebt ein Analyst das Kursziel für die Porsche AG von 44 € auf 55 € an! Die Aktie ist extrem stark unterbewertet und die MM haben sie genau dorthin gedrückt, wo sie sie haben wollten. Nicht ohne Grund haben die großen Hedgefonds in den letzten Monaten massiv aufgesammelt! Alles unter 30 € ist ein klarer Strong Buy.
Sobald der Markt gründlich bereinigt ist, kommen ganz überraschend wieder die "Push-News" nach oben. Dann heißt es plötzlich überall: "Huch, Elektroautos sind in der Herstellung ja doch viel günstiger, man braucht weniger Personal und die Margen sind gigantisch! Bla bla bla..."
Das Spiel ist immer dasselbe: Erst Panik schüren, günstig einsammeln und dann die nächste Rallye einläuten.
Top 25 shareholders own 58.08% of the company Daten Aktualisiert August 2026
|Ownership
|Name
|Shares
|Current Value
|Change %
|Portfolio %
|
|50%
|Familie Porsche Beteiligung GmbH
|153,125,000
|€4.4b
|0%
|no data
|
|2.65%
|BlackRock, Inc.
|8,126,985
|€231.0m
|-7.03%
|no data
|
|1.36%
|Norges Bank Investment Management
|4,172,959
|€118.6m
|47.3%
|0.01%
|
|0.75%
|Dimensional Fund Advisors LP
|2,299,497
|€65.4m
|-0.9%
|0.01%
|
|0.4%
|Deutsche Asset & Wealth Management
|1,236,584
|€35.1m
|0%
|0.01%
|
|0.4%
|Geode Capital Management, LLC
|1,233,453
|€35.1m
|4.13%
|no data
|
|0.33%
|Amundi Asset Management SAS
|1,016,221
|€28.9m
|-3.6%
|no data
|
|0.28%
|FMR LLC
|867,953
|€24.7m
|7.1%
|no data
|
|0.17%
|State Street Investment Management
|514,214
|€14.6m
|1.72%
|no data
|
|0.16%
|Cobas Asset Management, SGIIC, SA
|496,627
|€14.1m
|95.7%
|0.42%
|
|0.16%
|Aberdeen Group Plc
|486,174
|€13.8m
|0%
|0.01%
|
|0.16%
|First Trust Advisors LP
|475,784
|€13.5m
|48.1%
|0.01%
|
|0.14%
|UBS Asset Management AG
|433,554
|€12.3m
|2.77%
|no data
|
|0.14%
|Deka Investment GmbH
|413,431
|€11.7m
|0%
|0.01%
|
|0.12%
|Charles Schwab Investment Management, Inc.
|381,057
|€10.8m
|-13.9%
|no data
|
|0.12%
|PGIM, Inc.
|371,840
|€10.6m
|0%
|0.01%
|
|0.11%
|Phoenix Unit Trust Managers Limited
|330,954
|€9.4m
|0%
|0.02%
|
|0.096%
|Canada Pension Plan Investment Board
|295,000
|€8.4m
|0%
|no data
|
|0.088%
|Sjunde AP-fonden
|270,087
|€7.7m
|0%
|0.01%
|
|0.083%
|American Century Investment Management Inc
|254,920
|€7.2m
|7.98%
|no data
|
|0.076%
|Goldman Sachs Asset Management, L.P.
|233,268
|€6.6m
|34.8%
|no data
|
|0.073%
|Victory Capital Management Inc.
|224,820
|€6.4m
|0%
|no data
|
|0.07%
|Invesco Capital Management LLC
|213,118
|€6.1m
|0.72%
|no data
|
|0.065%
|Commerzbank AG
|198,493
|€5.6m
|-2.77%
|0.03%
|
|0.063%
|Pictet Asset Management Limited
|191,587
|€5.4m
|0%
|no data