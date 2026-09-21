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    BASF prüft Bau einer neuen MDI-Anlage in Indien

    Für Sie zusammengefasst
    • BASF prüft neue MDI-Anlage im indischen Dahej
    • Grundstück in Gujarat für das Vorhaben gesichert
    • Bauentscheidung nach Studie und Genehmigungen
    BASF prüft Bau einer neuen MDI-Anlage in Indien
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF prüft den Bau einer neuen Anlage für das Kunststoff-Vorprodukt MDI in Indien. Im Rahmen einer fortgeschrittenen Machbarkeitsstudie habe sich das Unternehmen bereits ein Industriegrundstück in Dahej im Bundesstaat Gujarat für das mögliche Vorhaben gesichert, teilte der Dax -Konzern am Montag mit. Methylendiphenyldiisocyanat (MDI) dient vor allem als Grundstoff für Polyurethan-Produkte, die etwa in der Gebäudedämmung, der Kältetechnik, in der Automobil- und Möbelindustrie sowie in Konsumgütern eingesetzt werden.

    "Indien zählt zu den attraktivsten Wachstumsmärkten weltweit. Für zahlreiche Branchen erwarten wir eine starke Nachfrage", erläuterte Vorstandsmitglied Stephan Kothrade. Das Unternehmen könnte mit einer lokalen Produktion Kunden in Indien und benachbarten Märkten mit MDI versorgen.

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    Die endgültige Investitionsentscheidung hänge von den Ergebnissen der laufenden Machbarkeitsstudie sowie den erforderlichen Genehmigungen ab, hieß es weiter. Am Standort Dahej betreibt die indische BASF-Tochtergesellschaft eine sogenannte MDI-Splitteranlage sowie Polyurethan-Produktionsanlagen.

    BASF betreibt mehrere MDI-Produktionsanlagen. Derzeit steht die rund eine Milliarde US-Dollar teure Erweiterung des MDI-Werks in Geismar in den USA vor dem Abschluss. Weitere MDI-Produktionsanlagen betreiben die Ludwigshafener in Antwerpen (Belgien), in Chongqing und Caojing (China) sowie in Yeosu (Südkorea)./mne/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 52,02 auf Tradegate (21. September 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,25EUR. Von den letzten 4 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -23,06 %/+15,41 % bedeutet.





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