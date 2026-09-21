Goldman belässt Novo Nordisk auf 'Neutral' - Ziel 285 Kronen

Momentan steht der Kurs exakt da wo die Analysten in haben wollten bzw. hingelenkt haben:

Analysten erwarten einen Kurs von durchschnittlich 36,65 EUR (das wäre ein Kursverlust von -0,29 %)

Der Kurs wurde seit den letzten Quartalszahlen (Q2 26) systematisch runtergeprügelt und von 45 Euro (Stand 29.07.) auf 36,80 Euro (Stand heute) abverkauft.

Die ständigen negativen Analysten Kommentare (Deutsche Bank Reserch "Sell", Morgan Stanley, JPMorgan, somit die üblichen Verdächtigen) haben maßgeblich dazu beigetragen dass Großanleger verkauft haben und Shortseller Leerverkäufe tätigen.





Die Short Quote (Leerverkaufsquote) der Novo Nordisk B-Aktie ist im Zuge des jüngsten Abverkaufs spürbar angestiegen, bewegt sich jedoch für einen so großen Standardwert weiterhin auf einem gesunden, moderaten Niveau.

Beim Blick auf das Short-Volumen-Verhältnis (das den täglichen Anteil der Leerverkäufe am gesamten Handelsvolumen misst) zeigt sich im September 2026 eine starke Aktivität: Die Quote schwankt im täglichen Handel volatil zwischen 31,1 % und bis zu 43,8 %.

Die wichtigsten Details und Kennzahlen zur Short-Aktivität im Überblick:

Die Short-Daten im Überblick

Da Novo Nordisk sowohl an der Heimatbörse in Kopenhagen (B-Aktie) als auch via ADRs (American Depositary Receipts) in New York gelistet ist, stammen die präzisesten täglichen Daten von den US-Handelsüberwachungen (FINRA):

Kennzahl / Handelsdatum Wert / Quote Relevanz Aktuelles Short-Volumen-Verhältnis 43,79 % (Stand: Sept. 2026) Fast die Hälfte des täglichen Handelsvolumens wird temporär über Leerverkäufe abgewickelt. Durchschnittliches Short-Verhältnis ~ 37,5 % Zeigt ein konstant erhöhtes Absicherungs- und Spekulationsbedürfnis der Bären. Short Interest des Streubesitzes (Float) < 1,5 % Der Anteil aller dauerhaft leerverkauften Aktien im Umlauf ist bezogen auf die enorme Marktkapitalisierung verschwindend gering.

Was bedeuten diese Zahlen für den Anleger?





Kein akutes Short-Squeeze-Risiko: Ein hoher täglicher Short-Volumen-Anteil von über 40 % klingt im ersten Moment dramatisch. Bei hochliquiden Mega-Caps wie Novo Nordisk deutet dies jedoch meist darauf hin, dass Market Maker und institutionelle Händler bestehende Long-Positionen temporär über Derivate absichern (Hedging), während der Kurs fällt. Da die Gesamtzahl der dauerhaft leerverkauften Aktien am gesamten Streubesitz extrem niedrig ist, ist die Wahrscheinlichkeit eines plötzlichen, erzwungenen Eindeckungs-Rallys („Short Squeeze“) minimal.

Die Bären dominieren kurzfristig das Momentum: Das erhöhte Short-Volumen korreliert exakt mit dem jüngsten charttechnischen Bruch der 37-Euro-Marke. Solange dieses tägliche Volumen so hoch bleibt, nutzen Trader jede kurzfristige Gegenbewegung (Erholung) sofort für neue, spekulative Leerverkäufe aus, was den Kursdeckel nach oben hin verstärkt.



