ANALYSE-FLASH
Goldman belässt Novo Nordisk auf 'Neutral' - Ziel 285 Kronen
- Goldman Sachs belässt Novo Nordisk auf Neutral
- Stabile Margen bis 2030 könnten Gewinne belasten
- Unklare Aussagen zum Patentauslauf enttäuschen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 285 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die vom Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate bis 2030 avisierte stabile Marge bedeute etwas Korrekturbedarf für die damit zu hohen Gewinnerwartungen am Markt, schrieb James Quigley am Montag anlässlich der Pressemeldung zum Kapitalmarkttag. Zudem fehle es an klaren Aussagen bezüglich der Erwartungen an das Tempo beim Patentauslauf von Semaglutid. Beides sei zunächst enttäuschend, auch wenn es im Verlauf der Veranstaltung noch Details geben könnte./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 10:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,33 % und einem Kurs von 36,00 auf Tradegate (21. September 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,88DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +594,83 %/+822,73 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 285 Euro
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Community Beiträge zu Novo Nordisk - A3EU6F - DK0062498333
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Novo Nordisk eingestellt.
der hat bestimmt Rat und Tipps a la anschnallen, optimaler Verlauf, Tasse mit Henkel, wunderschöner Kursverlauf und klappt nur mit 900 Stück.
Nur mit seinem Kursplus zu protzen wird schön langsam schwieriger und schwieriger 🤷
Anschnallen würde sogar stimmen, aber weils nach unten rauscht.
Ist Senna noch investiert, seine charttechnische Beurteilung fand ich immer gut und hilfreich, würde ich gerne wieder lesen.
Momentan steht der Kurs exakt da wo die Analysten in haben wollten bzw. hingelenkt haben:
Analysten erwarten einen Kurs von durchschnittlich 36,65 EUR (das wäre ein Kursverlust von -0,29 %)
Der Kurs wurde seit den letzten Quartalszahlen (Q2 26) systematisch runtergeprügelt und von 45 Euro (Stand 29.07.) auf 36,80 Euro (Stand heute) abverkauft.
Die Short Quote (Leerverkaufsquote) der Novo Nordisk B-Aktie ist im Zuge des jüngsten Abverkaufs spürbar angestiegen, bewegt sich jedoch für einen so großen Standardwert weiterhin auf einem gesunden, moderaten Niveau.
Beim Blick auf das Short-Volumen-Verhältnis (das den täglichen Anteil der Leerverkäufe am gesamten Handelsvolumen misst) zeigt sich im September 2026 eine starke Aktivität: Die Quote schwankt im täglichen Handel volatil zwischen 31,1 % und bis zu 43,8 %.
Die wichtigsten Details und Kennzahlen zur Short-Aktivität im Überblick:
Die Short-Daten im Überblick
Da Novo Nordisk sowohl an der Heimatbörse in Kopenhagen (B-Aktie) als auch via ADRs (American Depositary Receipts) in New York gelistet ist, stammen die präzisesten täglichen Daten von den US-Handelsüberwachungen (FINRA):
|Kennzahl / Handelsdatum
|Wert / Quote
|Relevanz
|Aktuelles Short-Volumen-Verhältnis
|43,79 % (Stand: Sept. 2026)
|Fast die Hälfte des täglichen Handelsvolumens wird temporär über Leerverkäufe abgewickelt.
|Durchschnittliches Short-Verhältnis
|~ 37,5 %
|Zeigt ein konstant erhöhtes Absicherungs- und Spekulationsbedürfnis der Bären.
|Short Interest des Streubesitzes (Float)
|< 1,5 %
|Der Anteil aller dauerhaft leerverkauften Aktien im Umlauf ist bezogen auf die enorme Marktkapitalisierung verschwindend gering.
Was bedeuten diese Zahlen für den Anleger?
- Kein akutes Short-Squeeze-Risiko: Ein hoher täglicher Short-Volumen-Anteil von über 40 % klingt im ersten Moment dramatisch. Bei hochliquiden Mega-Caps wie Novo Nordisk deutet dies jedoch meist darauf hin, dass Market Maker und institutionelle Händler bestehende Long-Positionen temporär über Derivate absichern (Hedging), während der Kurs fällt. Da die Gesamtzahl der dauerhaft leerverkauften Aktien am gesamten Streubesitz extrem niedrig ist, ist die Wahrscheinlichkeit eines plötzlichen, erzwungenen Eindeckungs-Rallys („Short Squeeze“) minimal.
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- Die Bären dominieren kurzfristig das Momentum: Das erhöhte Short-Volumen korreliert exakt mit dem jüngsten charttechnischen Bruch der 37-Euro-Marke. Solange dieses tägliche Volumen so hoch bleibt, nutzen Trader jede kurzfristige Gegenbewegung (Erholung) sofort für neue, spekulative Leerverkäufe aus, was den Kursdeckel nach oben hin verstärkt.