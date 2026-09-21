RBC stuft Inditex auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex nach einem Besuch des ersten britischen "Lefties"-Ladens mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Outperform" belassen. Richard Chamberlain erwartet, dass die Billigmodekette zu einem weiteren langfristigen Wachstumstreiber für die Spanier wird. Er geht von einer länger anhaltenden, starken Umsatzentwicklung des Modekonzerns aus, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb. Die Bewertung sollte im Vergleich zu Wettbewerbern gesteigert werden, glaubt der Experte./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2026 / 18:05 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2026 / 18:05 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 52,20EUR auf Tradegate (21. September 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Richard Chamberlain
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 63
Kursziel alt: 63
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Chamberlain
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 63
Kursziel alt: 63
Währung: EUR
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