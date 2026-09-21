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    Besonders beachtet!

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    Meta Platforms (A) Aktie legt zu - 21.09.2026

    Die Meta Platforms (A) Aktie notiert am 21.09.2026 mit +2,49 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Meta Platforms (A) Aktie legt zu - 21.09.2026
    Foto: Dima Solomin - unsplash

    Meta Platforms betreibt soziale Netzwerke (Facebook, Instagram, WhatsApp) und Werbeplattformen, ergänzt durch Reels, Messenger, Marketplace und VR/AR (Reality Labs, Quest). Kernzweck: digitale Kommunikation, Werbung, Aufbau des Metaverse. Starke Marktstellung im Online-Advertising, hohe Reichweite. Hauptkonkurrenten: Alphabet/Google, TikTok, Snap, X. Moats: Netzwerkeffekte, Datenbasis, Werbetechnologie, Ökosystembreite.

    Meta Platforms (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.09.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Meta Platforms (A) Aktie. Mit einer Performance von +2,49 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Die Meta Platforms (A) Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -2,57 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 593,50. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Wer bereits seit drei Monaten in Meta Platforms (A) investiert ist, kann sich über eine Rendite von +17,87 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

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    Auf Wochensicht steht bei der Meta Platforms (A) Aktie damit ein Gewinn von +7,76 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,50 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Meta Platforms (A) auf +4,71 %.

    Meta Platforms (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,76 %
    1 Monat +27,50 %
    3 Monate +17,87 %
    1 Jahr -10,85 %
    Stand: 21.09.2026, 13:51 Uhr

    Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Bil. € wert.

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    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Meta Platforms (A)?

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,68 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,38 %. Snap Inc notiert im Plus, mit +0,73 %. Pinterest Registered (A) ist heute unverändert

    Lohnt sich ein Investment in die Meta Platforms (A) Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Meta Platforms (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Meta Platforms (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Meta Platforms (A)

    +2,05 %
    +7,76 %
    +27,50 %
    +17,87 %
    -10,85 %
    +111,03 %
    +94,76 %
    +408,39 %
    +1.861,70 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX
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