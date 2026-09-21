ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 575 Dollar
- Jefferies bestätigt Microsoft mit Buy und Kursziel
- M365 Cloud gilt als kommerziell unterschätzt
- Microsoft setzt auf Trendwende und Unternehmens-KI
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 575 US-Dollar belassen. Die Plattform M365 Cloud sei das kommerziell am meisten unterschätzte Produkt des Softwarekonzerns, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Er setzt hier auf eine positive Trendwende und sieht Microsoft gut positioniert im Bereich Unternehmens-KI./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2026 / 11:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2026 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 431,6 auf Tradegate (21. September 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 590,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 525,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +21,73 %/+48,39 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 575 US-Dollar
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Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045
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Das Wachstum von Azure, ein umfangreicher Auftragsbestand und aggressive Investitionen in die KI-Infrastruktur stehen weiterhin im Mittelpunkt der Argumente für eine Investition in Microsoft.
Anleger wägen derzeit ab, ob der jüngste Kursrückgang eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer tiefergehenden Neubewertung der Aktie ist, meint MARKETBEAT:
https://www.marketbeat.com/articles/microsofts-sell-off-may-be-a-gift-not-a-warning/
Echt? Mich hat es gar nicht genervt. Ich bin wie du seit 2 Jahrzehnten dabei und die ersten 14 Jahre davon ging gar nichts. Den letzten Einbruch habe ich genutzt eine Trading Position in meinem 2. Depot aufzubauen. Diese Posi habe ich jetzt mit schönem Gewinn wieder verkauft. Meine riesige 1. Position bleibt aber nach wie vor langfristig liegen, schon allein wegen der Steuerfreien Gewinne....