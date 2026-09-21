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    ANALYSE-FLASH

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    UBS belässt Porsche AG auf 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS belässt Porsche auf Buy und sieht sie vorn
    • Hummel empfiehlt auch Continental und Sixt zum Kauf
    • UBS sieht Zulieferer, vor allem Reifenhersteller
    ANALYSE-FLASH - UBS belässt Porsche AG auf 'Buy'
    Foto: Marijan Murat - dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Porsche AG auf "Buy" belassen. Die Papiere des Sportwagenbauers bleiben nach Unternehmensbesuchen, Modellpräsentationen und Testfahrten in der Branche der Top-Favorit von Analyst Patrick Hummel, wie er am Montag schrieb. Daneben empfiehlt er noch Continental und Sixt zum Kauf. Grundsätzlich ist er optimistischer für Zulieferer als für Autokonzerne, und dabei vor allem für Reifenhersteller./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie

    Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 45,23 auf Tradegate (21. September 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Porsche AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -11,41 %/+21,82 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 47,41, was eine Steigerung von +4,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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