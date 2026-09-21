🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsE.ON AktievorwärtsNachrichten zu E.ON

    Starke Einstiegschance jetzt?

    557 Aufrufe 557 0 Kommentare 0 Kommentare

    Raus aus dem Kurskeller: Hier sehen Expertem die besten Hebel der E.ON-Aktie

    Analysten der UBS heben E.ON auf Buy und sehen rund 15% Luft nach oben. Das Wachstum kommt vor allem aus dem Stromnetz-Geschäft, wo bessere Renditen und mehr Investitionen locken.

    Für Sie zusammengefasst
    Starke Einstiegschance jetzt? - Raus aus dem Kurskeller: Hier sehen Expertem die besten Hebel der E.ON-Aktie
    Foto: picture alliance/dpa

    Die UBS traut E.ON mehr zu als der Markt. Während die Aktie in diesem Jahr mit einem mageren Plus von knapp 6 Prozent richtungslos wirkt, haben die Analysten die Aktie von Neutral auf Buy hochgestuft und das Kursziel von 19,50 auf 20 Euro angehoben.

    Nach der jüngsten Schwäche schaut der Markt vor allem auf den Entwurf der Bundesnetzagentur für die Gasnetze. Er sieht für bestehende Anlagen eine Verzinsung vor Steuern von 4,17 Prozent vor. Nach Ansicht von UBS greift der Blick zu kurz, denn E.ON wächst in Deutschland vor allem im Stromnetz. Dessen Anteil an der regulierten Anlagenbasis soll bis 2030 auf rund 93 Prozent steigen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu E.ON SE!
    Long
    16,30€
    Basispreis
    1,17
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    18,60€
    Basispreis
    1,27
    Ask
    × 13,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bis zu 120 € Prämie sichern
    Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Jetzt teilnehmen

     

    Für Strom erwarten die Analysten deutlich bessere Bedingungen: 5,32 Prozent für Bestandsanlagen und 5,80 Prozent für Neuinvestitionen. Das wären 115 bis 160 Basispunkte mehr als im Gasentwurf. UBS führt das auf einen anderen Mittelungszeitraum beim risikofreien Zins (rund 70 Basispunkte), eine investitionsgewichtete Berechnung der Fremdkapitalkosten (rund 80) und einen höheren Beta-Faktor zurück (0,35 statt 0,30).

    E.ON

    +0,09 %
    -1,34 %
    -0,91 %
    -3,98 %
    +11,50 %
    +47,70 %
    +60,43 %
    +172,71 %
    +1.153,06 %
    ISIN:DE000ENAG999WKN:ENAG99
    E.ON direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Der zweite Hebel sind die Investitionen. E.ON hat 5 bis 10 Milliarden Euro Spielraum signalisiert, falls die Renditen in Deutschland stimmen. UBS rechnet für 2029 mit 7,3 Milliarden Euro Netzinvestitionen, der aktuelle Plan impliziert rund 6 Milliarden.

    Zusätzliche 1 bis 2 Milliarden jährlich im Ausland unterzubringen, hält UBS für unrealistisch. EBITDA und Gewinn je Aktie sollen bis 2030 um jeweils etwa 7 Prozent jährlich steigen, das Programm gilt als voll finanziert.

    Das Risiko liegt in der Regulierung. Ein Beta von 0,3 auch für Strom würde die Verzinsung im Schnitt um rund 25 Basispunkte kappen und den Gewinn je Aktie 2029 bis 2031 um etwa 3 Prozent schmälern. Die endgültige Gasentscheidung wird bis Ende 2026 erwartet, der Entwurf für Strom folgt im dritten Quartal 2027.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 17,40EUR auf Tradegate (21. September 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 18,28, was eine Steigerung von +4,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Starke Einstiegschance jetzt? Raus aus dem Kurskeller: Hier sehen Expertem die besten Hebel der E.ON-Aktie Analysten der UBS heben E.ON auf Buy und sehen rund 15% Luft nach oben. Das Wachstum kommt vor allem aus dem Stromnetz-Geschäft, wo bessere Renditen und mehr Investitionen locken.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     